游梓翔起底蕭美琴曾說　不再認同“中華民國”

游梓翔爆料，蕭美琴曾說“我們不再認同自己是“中華民國”。（照片：游梓翔臉書） 中評社台北12月7日電／世新大學教授游梓翔4日在臉書發文爆料，有一位2024副手候選人曾向美國媒體說，“We no longer identify ourselves as the Republic of China（我們不再認同自己是“中華民國”）”，這個人就是蕭美琴。



游梓翔說，在這次參選正副“總統”的三組六位候選人中，猜猜看，哪一位曾接受美國媒體訪問，明確地說出了下面這句話——“We no longer identify ourselves as the Republic of China,” （我們不再認同自己是“中華民國”）這不是美媒的翻譯問題，因為說這話的人應該是直接用英語說的。沒錯，這人就是蕭美琴。



游梓翔指出，這是來自美國新保守派知名刊物《The Weekley Standard》，2003年10月20日的報導。當時陳水扁在護照加註台灣，如果是為了避免與大陸護照混淆，只要強調這是為了區分也就夠了，但無論陳水扁或是時任民進黨國際事務部主任的蕭美琴，顯然都為了2004選舉想炒作統獨，刻意把護照加註台灣上升為“台獨工作”。這也難怪美國記者下的標題，是“一個國家，兩本護照：台灣朝獨立移近了一步”。



游梓翔表示，陳水扁被小布什稱為“麻煩製造者”的傳言，也就在這時候傳出來，雖然美國公開否認，但是後來同意陳水扁確實是“麻煩製造者”的人不在少數。這告訴我們，如果陳水扁是“麻煩製造者”，當年的蕭美琴也有貢獻。



游梓翔說，不管當年為什麼這樣說，有趣吧，一個曾對美國人說“We no longer identify ourselves as the Republic of China ”（我們不再認同自己是“中華民國”），還在美國媒體上留下白紙黑字的人，要參選“中華民國”的“副總統”呢。