游梓翔起底蕭美琴曾說　不再認同“中華民國”

游梓翔爆料,蕭美琴曾說“我們不再認同自己是“中華民國”。(照片:游梓翔臉書) 中評社台北12月7日電/世新大學教授游梓翔4日在臉書發文爆料,有一位2024副手候選人曾向美國媒體說,“We no longer identify ourselves as the Republic of China(我們不再認同自己是“中華民國”)”,這個人就是蕭美琴。



游梓翔說,在這次參選正副“總統”的三組六位候選人中,猜猜看,哪一位曾接受美國媒體訪問,明確地說出了下面這句話——“We no longer identify ourselves as the Republic of China,” (我們不再認同自己是“中華民國”)這不是美媒的翻譯問題,因為說這話的人應該是直接用英語說的。沒錯,這人就是蕭美琴。



游梓翔指出,這是來自美國新保守派知名刊物《The Weekley Standard》,2003年10月20日的報導。當時陳水扁在護照加註台灣,如果是為了避免與大陸護照混淆,只要強調這是為了區分也就夠了,但無論陳水扁或是時任民進黨國際事務部主任的蕭美琴,顯然都為了2004選舉想炒作統獨,刻意把護照加註台灣上升為“台獨工作”。這也難怪美國記者下的標題,是“一個國家,兩本護照:台灣朝獨立移近了一步”。



游梓翔表示,陳水扁被小布什稱為“麻煩製造者”的傳言,也就在這時候傳出來,雖然美國公開否認,但是後來同意陳水扁確實是“麻煩製造者”的人不在少數。這告訴我們,如果陳水扁是“麻煩製造者”,當年的蕭美琴也有貢獻。



游梓翔說,不管當年為什麼這樣說,有趣吧,一個曾對美國人說“We no longer identify ourselves as the Republic of China ”(我們不再認同自己是“中華民國”),還在美國媒體上留下白紙黑字的人,要參選“中華民國”的“副總統”呢。