賴稱大陸來台賣便當一個80元　郭正亮轟低級

前綠委郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月7日電／對於民進黨2024大位候選人賴清德稱大陸，“他們10幾億人，來5000萬人”，新台幣100元便當“他80元就可以做了，那我們生意怎麼做”？前“立委”郭正亮怒轟，選舉不要選得那麼低級！完全說謊！真是丟臉！去看看條文好不好？



賴清德5日到竹東參加後援會活動，當場問台下鄉親竹東的便當多少錢？現場民眾說100元，“他80元就可以做了，說不定更便宜就可以做了，那我們生意怎麼做”？賴清德說，台灣才2300萬人，如果他們10幾億人，來5000萬人，就找不到台灣人了！



根據《中時新聞網》報導，前綠委郭正亮在《新聞大白話》怒轟，賴清德從頭到尾都胡說八道，服貿當年是寫20萬美元投資，可以帶2位技術主管，如果增加1人，投資金額要到50萬美元。有人會投資20萬美元來台灣賣便當？是在講什麼？第一次看到這麼會說謊的“總統”候選人，真是丟臉！去看看條文好不好？



郭正亮繼續罵，有人會用600萬台幣進來台灣賣便當，一個賣80元，從大陸帶來2個人？胡說八道！選舉不要選得那麼低級！完全說謊！真是丟臉！半導體是民進黨發展的嗎？民進黨主要在搞光電和“國防”產業，在國際上有競爭力嗎？



郭正亮質疑賴清德，到2023年還是這一套？要不要再說“男生找不到工作、女生找不到丈夫、小孩賣到黑龍江”？還有賴清德過去曾說兩岸直航會有戰鬥機跟民航機進來，是木馬屠城！“順便幫你補一下”！