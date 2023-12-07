蔡喊沒一黨獨大　柯志恩提這3案嗆司法介選

國民黨智庫執行長柯志恩指出，最近蔡英文說“沒有一黨獨大那回事，‘國會’過半好做事”，令人細思極恐、不寒而慄。（柯志恩臉書） 中評社台北12月7日電／蔡英文日前輔選時表示，“在野黨說我高票當選，‘國會’又過半所以我是一黨獨大，沒有那回事”。對此，中國國民黨智庫執行長柯志恩6日在臉書批，最近看到國家機器頻頻對在野出手，雖不意外，卻也感慨。綠營一邊“中共介選”喊得震天價響，另一方面卻放任“國家機器介選”惡名昭彰。最近蔡英文說，“沒有一黨獨大那回事，‘國會’過半好做事”，令人細思極恐、不寒而慄。



柯志恩表示，選舉到了，會發生什麼事都不奇怪，但最近看到“國家”機器頻頻對在野出手，雖不意外，卻也感慨！不論是綠營告發“馬朱侯柯”搓圓仔湯、NCC約談趙少康、徐巧芯被控送購物袋及麵線涉賄，相關單位皆樂於配合、火速偵辦。其目的為何？說穿了就是影射的殺傷力最大。



柯志恩舉例，先說告發藍白搓圓仔湯案，被法界評為“看不出偵查價值”。趙少康辭中廣董座與否，也被台灣媒體觀察教育基金會認為“無明確違法”。至於把新台幣20元的壽麵說成200元賄選，更是無中生有、指鹿為馬。民進黨執政八年來，不只檯面上的人飽受其擾，基層民眾更是深受其害，只要轉貼不利執政黨的訊息，動輒社維法、選罷法伺候。昨日一起民眾轉發選舉貼文的判決無罪，更被法院認證檢調是在大砲打小鳥。



柯志恩指出，綠營一邊“中共介選”喊得震天價響，另一方面卻放任“國家機器介選”惡名昭彰。最近蔡英文說“沒有一黨獨大那回事，‘國會’過半好做事”，令人細思極恐、不寒而慄。唯有政黨輪替才能阻止這一切，絕不能讓人民繼續活在恐懼當中。