中評社北京12月7日電／網評：推動文化產業高質量發展



來源：光明日報 作者：陳紅玉



良渚文化展區通過裸眼3D設計裝置，使古老玉琮在燈光和地屏的呼應結合下，呈現全新面貌；“大運河元宇宙空間”採用AI數字建模技術，高精度復刻大運河沿線文化遺產點段，打造大運河虛擬平行空間；觀眾戴上VR眼鏡即可進入宋代名畫《聽琴圖》，以第三人稱或畫中人物的視角，深度感知鬆下撫琴賞曲的意境……近日舉行的第四屆長三角國際文化產業博覽會，聚焦數字文化新成果，展示文化生活新內容，呈現文化產業新氣象新面貌，折射出文化產業高質量發展活力。



文化產業是推動經濟體系轉型升級、拉動國民經濟增長、推動經濟社會高質量發展的重要引擎，也是滿足人民對高品質生活的期待、保障人民基本文化權益、促進人的全面發展的重要途徑，同時也是堅定文化自信、建設社會主義文化強國的重要方面。黨的二十大報告提出，推進文化自信自強，鑄就社會主義文化新輝煌，圍繞繁榮發展文化事業和文化產業作出一系列部署和安排，如“深化文化體制改革，完善文化經濟政策”“實施重大文化產業項目帶動戰略”“推進文化和旅遊深度融合發展”等，為我們提供了重要的方向指引。



新時代以來，我國文化產業發展蹄疾步穩，取得顯著的發展成就，成為經濟發展的新動能、新引擎。10餘年來，我國現代文化產業體系和市場體系不斷完善，重大文化產業項目不斷推進，新興業態帶動作用進一步增強，城鄉居民文化消費提質升級，文化產業發展整體實力和競爭力不斷增強。數據顯示，2022年，我國文化及相關產業規模持續擴大，營業收入超16萬億元，文化新業態行業快速發展，產業結構不斷優化。高質量的文化供給，讓人民群眾享有更多的獲得感、幸福感。



科技賦能，文化數字化推動文化產業高質量發展。近年來，數字技術快速發展，文化成為數字技術重要的應用領域之一，極大地促進了文化產業發展。科技賦能下，文化數字化持續激發文化創新活力，帶給人們全新的文化體驗。2022年5月，中辦、國辦印發《關於推進實施國家文化數字化戰略的意見》，就加快數字技術在文化創作、生產、傳播、消費等各環節應用作出重要部署。黨的二十大報告明確提出，實施國家文化數字化戰略，健全現代公共文化服務體系，創新實施文化惠民工程。實施文化數字化戰略，將助力文化表達方式創新，加快推動文化機構數字化轉型，培育涵蓋IP文創、文旅融合、休閑娛樂等多方面的數字文化消費新場景，真正提高人民群眾的生活品質，促進文化消費新升級。

