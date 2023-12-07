徐巧芯檢舉賴清德發便當　諷20元大於一百元

徐巧芯向“法務部”檢舉賴清德造勢發免費便當。（照:徐巧芯臉書） 中評社台北12月7日電／中國國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯近日稱自己發送新台幣20元壽麵，導致轄區內多位里長遭檢調帶回問訊。昨日她在臉書發文表示，許多網友私訊通報她民進黨2024大選候選人賴清德造勢發送免費的便當，因此提出事證向“法務部”檢舉，更狠酸“別跟我說民進黨的數學是20大於100喔”及“就看看檢調會不會雙標”。



綜合台媒報導，賴清德12月5日新竹後援會成立大會，現場發放免費便當給民眾，而賴清德在致詞時詢問台下支持者“現在竹東便當大概多少錢？”支持者答“100元”，他回應說，如果中國人靠服貿湧入，就可能以80元或更低價錢削價與台灣店家競爭。



徐巧芯6日在臉書貼出向“法務部”檢舉的截圖，並提到最近很多網友私訊通報前幾天“賴清德造勢發便當還差點造成民眾踩踏事故”，質疑為什麼檢調不查他，反而要查自己20元的壽麵？因此身為“正義小天使”的她立刻去檢舉了。



徐巧芯提出的事證包括：賴清德在造勢場合喊凍蒜，其二是賴清德問便當多少錢？底下回答“一個100”，且參與的一般民眾搶領便當還發券，主辦單位說每個人都可以拿到。徐巧芯還附上影片、照片新聞佐證，呼籲“法務部調查局”記得早上6點去敲賴清德大門，最後更狠酸“別跟我說民進黨的數學是20大於100喔”、“就看看檢調會不會雙標”。