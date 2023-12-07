中評社北京12月7日電／網評：為養老服務築牢法治之基



來源：人民日報 作者：石 羚



讓每一位老年人老有所養，既是家事，也是國事。近年來，為滿足老年人多層次多樣化需求，實現老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安，多地積極展開養老服務專門立法工作。據不完全統計，目前已有20多個省區市針對養老服務出台法規，就人才培養、設施建設、服務內容、監督管理等方面作出明確規定，為養老服務高質量發展繪制“路線圖”，劃出“硬杠杠”。



“法者，治之端也。”我國養老事業不斷取得新成績，與法治護航密不可分。修訂老年人權益保障法，印發國家老齡事業發展和養老服務體系規劃，制定相關國家和行業標準……黨的十八大以來，我國不斷強化養老服務法治保障，初步確立了以法律為綱領、國務院政策文件為基礎、部門專項政策和標準為支撐的養老服務制度體系。當前，老齡事業和養老服務還存在發展不平衡不充分問題，建設與人口老齡化進程相適應的養老服務體系的緊迫性日益凸顯，必須更好發揮立法的引領和推動作用，強化立法的針對性、及時性、系統性、可操作性，為養老服務築牢法治之基。



經濟社會發展步伐行進到哪裡，人民群眾的期盼和需求在哪裡，立法工作就應跟進到哪裡。針對服務機構用地難，《江西省養老服務條例》明確將具備條件的閑置辦公用房、廠房等改造建設為養老服務設施；針對農村養老服務相對滯後，《河南省養老服務條例》提出建立城市與農村養老服務對口支援和合作機制；針對養老護理人才缺口，《海南省養老服務條例》支持高等學校、職業院校開設老年服務和管理相關專業或者課程……相關立法聚焦養老服務發展瓶頸，提出有針對性的舉措，受到群眾好評。由此可見，養老立法必須堅持問題導向，圍繞破解養老服務供給不足、質量不高、市場發育不健全等問題，不斷增強立法實效。



用法治保障人民安居樂業，是堅持法治為民的重要體現。讓銀發族安享晚年，需要發展多樣化養老服務。從明確老年人住院治療期間子女享受陪護假，到支持開展社區鄰里服務等互助性養老服務，再到探索機構養老床位和醫療床位按需規範轉換，各地將實踐探索融入本地法規制度，搭建多層次養老服務體系，將適合的服務送到老年人身邊。著眼養老服務全方位各環節，將行之有效的經驗做法上升為法律規範，推動老齡事業與產業、基本公共服務與多樣化服務協調發展，養老服務體系就能更加健全高效。

