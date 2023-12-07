郭正亮預測不分區　藍15、綠13、白6

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月7日電／《美麗島電子報》近期公布2024大選民調顯示，民進黨賴蕭配居冠、國民黨侯康配第二、民眾黨柯盈配第三，在政黨支持度方面，國民黨第一、民進黨居次、民眾黨第三。對此，前“立委”郭正亮6日在政論節目指出，若依照《美麗島電子報》民調趨勢估計，國民黨在政黨支持度近期取得領先，不分區“立委”有機會衝到15，民進黨大概是13，民眾黨本來預期是8，現在可能掉到6。國民黨在政黨因素領先，但候選人因素卻落後，在政策上就要做出根本的矛盾，除了固基本盤的議題，也要在其他議題打出旗幟鮮明的對抗。



不分區席次由政黨票分配，目前是藍綠各13席，台灣民眾黨5席，時代力量3席。



根據《中時新聞網》報導，《美麗島電子報》是每天做，那最近的趨勢是，蠻明顯就是這樣，就是柯文哲一直下降、一直下降，大概從20、18、17到14．9！郭正亮6日在政論節目《盧秀芳辣晚報節目》提到，侯友宜是先漲一波，後來賴蕭也開始漲，“我覺得這個應該就是一個基本結構！”



“這個有一點弔詭，因為我去比較了一下11月的政黨支持度，也是美麗島的，國民黨是32％，民進黨衹有29％！”郭正亮表示，我們知道選舉就是候選人、政黨、政策，三個的總分，國民黨政黨明明就是領先的。且根據《美麗島電子報》的估計，國民黨的不分區有機會衝到15，民進黨大概是13，民眾黨可能會掉到6，本來預期他是8。“可是你的候選人的因素，顯然是落後！不然怎麼會這樣呢？”



郭正亮強調，政策坦白講，要有一些根本矛盾的政策，才會集聚你的群眾。目前政策上比較明顯的分歧，聽到的都是統獨、戰爭與和平這些，問題是這些議題要繼續延展不容易，因為這個是還沒有發生的事情，這是我們基於兩岸情勢，對未來的一個判斷。



“還沒有發生，對不關心政治的人，影響力就小。”郭正亮說，對政治沒有什麼興趣的人，就感覺不到兩岸問題對他立即的影響。所以兩岸議題基本上是催出你的基本盤，就是對兩岸、政治關心的人，不可能忽略這個問題。可是其他的議題，侯友宜沒有打出旗幟鮮明的對抗的議題。