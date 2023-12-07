浙江著力建設先進製造業集群

8月9日，在浙江省台州市黃岩區省級專精特新“小巨人”企業浙江公元新能源科技股份有限公司，工作人員操作全自動焊接機生產太陽能電池片。（來源：新華社） 中評社北京12月7日電／據人民日報報導，國產大飛機C919，空氣衝壓渦輪發電機艙門來自浙江企業——西子航空。這是9家機體結構一級供應商中唯一的民營企業。



“從傳統製造邁向高端製造，是企業發展的一個關鍵轉折。”西子航空董事長王水福說，公司在飛機零部件研發上持續投入，目前全球80%的新商用飛機上都有“西子造”的配件。



西子航空的發展壯大，折射出浙江推進新型工業化的努力。從淘汰落後產能，推動傳統製造業轉型升級，到激發數字化浪潮的動力，打造世界級先進製造業集群，再到推進綠色低碳轉型發展……浙江推動新型工業化不斷走深走實。



產業升級，推動新型工業化縱深發展



走進以水晶產業著稱的金華市浦江縣，曾經“低、小、散”的水晶企業早已消失不見，水晶產業集聚區內，一排排廠房車間乾淨整潔。除了傳統燈具，浦江生產的高附加值燈飾掛件和系列工藝品，遠銷海內外。



浙江持續推動傳統製造業“騰籠換鳥”，2022年共整治提升1.1萬餘家高耗低效企業，騰出用地7.2萬畝，騰出用能349.7萬噸標煤。



產業迭代升級的背後，科技創新的活水不斷湧流。



智慧汽車、智慧家居、無人機……台州市椒江區出產的一個個指甲蓋大小的水晶光電元器件，廣泛應用於生活的方方面面。作為全球領先的精密光電薄膜元器件生產基地和鍍膜基地，椒江集聚高校、科研院所及光電領域創新型研發企業和團隊，搭建“孵化—加速—產業化”接力式產業鏈條和梯度發展空間。

