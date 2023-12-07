胸懷“國之大者”　錨定金融強國發力

（來源：新華社視頻截圖） 中評社北京12月7日電／據新華社報導，10月底召開的中央金融工作會議，部署了當前和今後一個時期的金融工作。作為國有大型金融機構，如何貫徹落實中央金融工作會議精神？如何錨定金融強國建設目標發力？對此，新華社記者專訪了中國建設銀行黨委書記、董事長田國立。

