中國農作物品種創新有新突破

10月12日，在山東省威海市文登區，收割機在一片大豆玉米帶狀復合種植田采收大豆。（來源：新華社） 中評社北京12月7日電／據人民日報海外版報導，優質綠色水稻、耐密宜機收玉米、高油高產大豆——近日，農業農村部發布品種審定公告，第五屆國家農作物品種審定委員會（以下簡稱國家品審委）根據《種子法》《主要農作物品種審定辦法》有關規定，審定通過了1304個水稻、玉米、大豆、棉花新品種。



這些新品種有啥特點？對保障糧食安全有何幫助？農業農村部有關負責人表示，從審定品種情況看，相關作物品種創新取得了一系列新進展、新突破，這些品種推廣應用將有利於持續提升我國糧食大面積單產和品質水平。



水稻是此次新品種中數量較多的一類，共409個，優質綠色是其突出特點。此次審定通過米質達到國標1級優質米品種50個，較上年增加6個；兼具高產、優質、綠色的“三好品種”28個，同比增加6個。



由湖南雜交水稻研究中心育種並提出申請的“西子3號”是其中之一。中國工程院院士、湖南省農業科學院黨委書記柏連陽介紹，經檢測，“西子3號”在區域試驗中的糙米鎘含量為每千克0.000至0.098毫克，低於每千克0.2毫克的國家限量標準。“作為籼型常規稻品種，‘西子3號’可在長江中下游做雙季晚稻種植，將有利於部分受重金屬污染的地區解決‘鎘大米’問題，提升我國糧食安全的保障能力。”柏連陽說。



大豆是另一個重要品類。數據顯示，此次審定通過17個高油高產大豆新品種，占比達到1／5，畝產最高達到240公斤，含油率最高達到22.97%，同時篩選推薦了7個適合大豆玉米帶狀復合種植的大豆品種。



國家品審委負責人介紹，圍繞加強高油大豆品種培育和大面積單產提升，國家品審委日前對外發布《國家級大豆品種審定標準（2023年修訂）》。此次標準修訂提高了品種DNA指紋差異要求，推動解決品種同質化問題，同時提高了品種產量、品質要求以及品種抗病性要求。

