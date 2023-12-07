柯盈配跌破15%　民眾黨啟動KPTV拚空戰

民眾黨2024候選人柯文哲與其副手吳欣盈。(中評社 資料照) 中評社台北12月7日電／台灣民眾黨2024候選人柯文哲從正式登記以來，鮮少赴雙北以外造勢，陸戰似乎卡關，《美麗島電子報》6日民調更顯示“柯盈配”下滑至14.9%。對此，民眾黨柯文哲競辦總幹事黃珊珊表示，2024大選不要像20年前選戰方式，希望每個民調做出的結果，不要變成政治操作的目的。柯營今起加強空戰，KPTV開台，每天至少有8小時節目。



細看柯文哲24日登記至今的公開行程，多是在競總召開記者會、雙北參與論壇、企業聯合會，衹有3天有到新竹湖口和澎湖參拜掃街、幫忙台中“立委”參選人蔡壁如站台，相較之下，國民黨候選人侯友宜、民進黨候選人賴清德幾乎天天在外縣市跑行程，跑透透。



根據《中時新聞網》報導，民眾黨內人士透露，藍營設“禁柯令”後，柯打陸戰確實艱辛，為避免沒行程，黨內參選人也必須配合安排，避免唱空城。但民眾黨區域“立委”提名僅11席，難以和藍綠陣營相比。



不過，民眾黨目前已規畫12月、1月間辦理6場大型造勢，其餘還有10餘場小型廟口開講活動，其餘陸戰則是靠支持者、不分區候選人和議員站路口演講，柯文哲後續也將以競辦為中心，每周一至五說明相關政見。



至於柯營原本就擅長的空戰，黃珊珊表示，KPTV將在7日開台，每天至少有8小時節目，有不分區“立委”的政策政見，以及支持者意見、時事討論、柯文哲直播，所有相關活動會在今天公布，希望全民皆兵，年輕人站出來。



黃珊珊強調，2024大選不要像20年前選戰方式，每場都要幾萬人，民眾黨現場雖衹有幾千人，但線上最多可到100萬人。以民眾黨的組織動員，怎麼會像現在三分天下，若用傳統選戰看的話，將失去真實一面。