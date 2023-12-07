李強會見新加坡副總理兼財政部長黃循財

12月6日上午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見來華訪問的新加坡副總理兼財政部長黃循財。（來源：新華社） 中評社北京12月7日電／據新華社報導，國務院總理李強12月6日上午在人民大會堂會見來華訪問的新加坡副總理兼財政部長黃循財。



李強表示，今年對中新兩國來說是具有重要意義的一年。習近平主席同李顯龍總理共同宣布將中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係。雙方各領域合作有力推進，不斷展現出新的氣象、新的活力、新的生機。展望未來，中方願同新方一道，遵循兩國領導人戰略引領，從地區和全球層面看待兩國關係，把握好“全方位”“高質量”“前瞻性”的定位，堅持高水平戰略互信，推進高質量互利合作，更好造福兩國人民，為地區穩定、繁榮作出更大貢獻。



李強指出，中方願同新方保持高層密切交往，深化發展戰略對接，以進一步升級自貿協定為契機，推動中新合作提質升級，在數字經濟、綠色發展、金融服務、海洋能利用等領域取得更多成果，推進陸海新通道建設，加強人文交流，在高質量共建“一帶一路”合作中繼續走在前列。中方願同新加坡等地區國家加強團結協作，加快推進中國東盟自貿區3.0版談判，為區域一體化持續注入新動力。



黃循財表示，在兩國領導人的引領下，新中關係發展勢頭良好。新方高度重視新中關係，願同中方密切高層交往，在經貿、投資、綠色發展、數字經濟等領域深入推進務實合作，為維護地區和平、穩定與發展發揮積極作用，推動新中全方位高質量的前瞻性夥伴關係不斷向前發展。



