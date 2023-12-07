台灣選前關鍵時刻　網傳情治監聽資料

網站貼出情治機關監聽資料。（照:截自爆料公社） 中評社台北12月7日電／2024大選前關鍵時刻，驚傳情治機關監聽資料外洩事件。網友在網路社群發圖文指稱“國人遭監控！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列”，多張圖片可見被監察人名單和申請單位等資料，多名黨政軍人士在列。“法務部長”蔡清祥獲悉後，立即責成“最高檢察署”、“調查局”積極查明釐清，“檢察總長”邢泰釗邀集相關單位開會討論後，邢泰釗認定這份監聽資料是境外勢力“認知作戰”所為，迅速發交台北地檢署偵辦，以澄清事實。



婃合台媒報導，爆料公社6日有網友貼文“國人遭監控！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列！”，指稱暗網有人以“SELL TAIWAN 3G SURVEILLANCE DATA”（販售台灣3G監聽資料）為題，宣稱開價10萬美元兜售監聽資料，並附上10頁監聽名單，還留下聯絡電郵信箱。



這批監聽資料，詳細記錄監聽機關包括“國安局”、“調查局”、廉政署、憲兵隊等情治機關，還註明監聽字號、監聽時間、監聽對象、執行監聽作業人員等，甚至連審核的法官名字都有。被監聽對象，大致分五大類，包括重量級“立委”及助理、政要、退役將領、地方政府官員及機要，甚至還有球星，更驚人的是，連外國駐台代表也被列為監聽範圍。



“立法院副院長”蔡其昌出現在被監聽名單上，辦公室發言人林俊裕指出，與刑事局查詢後，發現內文所載監察電話號碼是去年刑事局偵破高雄第三方支付業者派維爾洗錢案負責人蔡昌燄所有，質疑資料經人篡改、造假且明顯為假訊息，認為有企圖影響選舉之嫌，就其中涉違反刑法、選罷法等部分，將蒐集相關證據提告。



“調查局”晚間發出新聞稿，強調監聽資料是“假訊息”，名單是加工拼湊而成，早在2021年即曾在網路社群傳散。由於資料欄目與官方格式不同，且出現簡體字及錯字，顯係加工拼湊，研判是境外勢力以假訊息在大選前夕刻意製造散播，企圖製造台政黨對立、破壞“友邦”關係，屬境外勢力認知作戰，目前協同相關單位深入追查中。



刑事局則說，網路流傳相關資料是經後製處理，且內容除有簡體字，也有竄改捏造之實，疑企圖抹黑影響選舉。據瞭解，該網址可搜尋瀏覽，並非真的暗網，疑外洩資料是2家電信業者，與警方通訊監察無關，待調查釐清。收到名單的檢調人員，有人表示“感覺是真的”。



更有調查官私下透露，據傳是“調查局”通訊監察處日前被駭入，當時被壓下來，直到近日名單才出現在暗網上，該份名單除載明監聽對象資料，還包含申請單位、作業人員、核准文號、監聽序號及核發人與專案別等各項資訊。