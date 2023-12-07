新華通訊：一個美國家庭的武術情緣

11月8日，在美國中南部得克薩斯州沃思堡，大衛·紹塞多（左二）和妻子安吉拉（右一）以及他們的孩子斯凱、裡弗在家中後院的草坪上練武。（來源：新華社） 中評社北京12月7日電／據新華社報導，在美國中南部得克薩斯州沃思堡，居住著一個熱愛中國武術的家庭。假若不是武術的牽線搭橋，大衛·紹塞多和妻子安吉拉的人生或許是另一番模樣，不會相識、相戀、結婚，也不會擁有兩個迷上功夫的酷酷小男孩。



全家一起在後院的草坪上練武，爸爸用中文從1到10喊口令卻有意跳過數字9，6歲的大兒子斯凱立即用中文糾正。在被問到長大後想做什麼時，斯凱回答：“加入美國武術隊！”



37歲的安吉拉是雜技綢吊教練。年長一歲的紹塞多是一名飛機技師，他不滿12歲學武，高中畢業後曾在嵩山少林寺待了大半年。



“那是在北京奧運會之前。”紹塞多回憶說，他要求師父用對待中國徒弟的方式“真正地訓練他”，那很辛苦但也很有效。



回到美國後不久，紹塞多搬到夏威夷，他的身手在朋友和熟人中傳開。2010年的一個月圓之夜，在夏威夷的一座山裡，武術為一對年輕人牽上了紅線。



安吉拉回憶說，她和紹塞多那天聊到深夜。“我得知他不久前還在中國生活和練功夫，我很有興趣瞭解他更多的經歷。”



“的確！這是我讓她感興趣的第一件事。”紹塞多說，“她想瞭解我在中國的經歷以及我在中國學到的一切。”



2014年，這對情侶一起來到中國，在山東省一所武校學習少林功夫。他們去普通人家吃飯，參觀風景名勝。“那是很美好的體驗。”安吉拉回憶道。



同是練武，夫妻各有所好。紹塞多喜歡散打的力量和對抗；安吉拉更迷戀武術套路的形式之美。但他們一致認為：習武，學的不僅是“技”，還有“神”，可以讓人擁有更健康的心態。

