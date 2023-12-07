“譚盾WE－音樂節”在港開演

12月6日，演員在“譚盾WE－音樂節”上表演迷你歌劇《心經》。（來源：新華社） 中評社北京12月7日電／據新華社報導，“譚盾WE－音樂節”6日在香港文化中心開演。此次音樂節共包含3個節目，匯集內地、香港及世界各地的音樂家、舞者和樂團，展現香港中西文化薈萃的特質。



當晚，充滿原始色彩的節目“歌劇與舞劇”為本次音樂節拉開序幕。雲南少數民族祭祀樂舞《茶馬古祭》、迷你歌劇《九色鹿》《心經》，以及舞劇《春之祭》依次上演。



“我們希望將東方的原始音樂、舞蹈、戲劇和肢體語言，與西方的雙鋼琴、敲擊樂和斯特拉文斯基的百年經典結合，在香港這個文化藝術交流的國際舞台上展開一場東西方文化的對話。”香港文化推廣大使、著名作曲家譚盾說。



“精彩的演出直達人心，喚起我們對於人與天、地、自然之間關係的思考。”香港市民陳女士說，她對此次演出期待已久，從演出中領略到豐富多彩的雲南少數民族文化，也感受到敦煌莫高窟的瑰麗。



本次音樂節將從6日延續至10日，節目除了“歌劇與舞劇”外，還包括“譚盾：巴赫搖滾與杭蓋——當巴赫遇見成吉思汗”和“世界首演＆未來論壇”。



據介紹，9日和10日晚，譚盾將同搖滾樂隊杭蓋和湖南長沙交響樂團合作，以巴赫作品為媒介，與搖滾音樂對話。



在“世界首演＆未來論壇”節目中，譚盾將與嘉賓進行討論，介紹使用元宇宙技術創作的音樂作品，同時舉行現場演出，包括展示兩位年輕作曲家甘聖希和劉雋皓的世界首演作品等。