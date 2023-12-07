國民黨秀團隊形象照　侯友宜領軍氣勢強

國民黨2024大選正副候選人侯友宜、趙少康、主席朱立倫與不分區“立委”候選人拍攝形象照。（照片：國民黨提供） 中評社台北12月7日電／2024選戰激烈，中國國民黨2024大選正副候選人侯友宜、趙少康、主席朱立倫6日偕同不分區“立委”候選人們拍攝形象照，以“聽專業、相信專業”為主軸，融入棒球元素，展現國民黨團隊戰力，共同為台灣人民拚幸福、謀福祉而努力。



國民黨發布新聞稿強調，朱立倫以總教練的角色，在場邊提醒選手們較好的呈現方式，務求整體戰隊展現戰力。



國民黨說，拍攝的構想融入棒球元素，強調有最穩健的投手侯友宜，搭配最有戰力的捕手趙少康，顯現“總統”、“副總統”的個人優勢之外，還有前高雄市長韓國瑜帶領的不分區“立委”候選人們，如同棒球賽場上，有強勁的打擊手以堅強的守備陣容，組成最有團隊意識的戰隊，投手、捕手、游擊手、各壘手、外野手及牛棚戰力，每個角色各司其職，形塑團體作戰的氛圍。



國民黨表示，昨天拍攝現場，大家顯現高昂的團隊意志，朱立倫以總教練的角色，在場邊提醒選手們較好的呈現方式，務求整體戰隊完美迎擊，顯現國民黨“團體隊形已整隊完畢”，再拉抬一波氣勢之外，也凸顯國民黨提出的專業、多元、最佳不分區“立委”名單，將是2024選戰最大的助力之一。



國民黨並強調，這次的拍攝，除了以分組方式呈現，包括選舉戰將組、醫療健康、亮眼女力 、年輕戰力等之外，也有團隊全體仰頭握拳，充分自信的團體陣勢合照，展現不分區“立委”的戰力十足。