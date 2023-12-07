香港尖東科學館改建國家發展成就館

上圖：香港科學館現址將改建國家發展和成就專館，科學館擬重置於沙田的香港文化博物館。左下圖：計劃中的國家發展和成就專館，旁邊便是香港歷史博物館。右下圖：香港海防博物館亦將改建成抗戰及海防博物館。（來源：大公報） 中評社香港12月7日電／據大公報報導，為增強港人對國家和中華優秀傳統文化的瞭解，政府計劃把現有位於尖東的香港科學館及擴建部分，改建為專館，專門介紹國家發展和成就，內容涵蓋國家歷史、政治、科學、國家安全、體育成就等，以及舉辦青年國情培訓課程和交流等活動。政府亦會尋求內地博物館的支持，舉辦展覽及商借展品。



文化體育及旅遊局建議，香港科學館可重置於沙田的香港文化博物館並進行重建。立法會民政及文體事務委員會將於下周一開會討論有關建議。



民建聯民政事務發言人、立法會民政及文體事務委員會主席鄭泳舜表示，相信專館設置在香港歷史博物館旁，可發揮聯乘效應，方便市民及遊客一並參觀兩館，瞭解國家發展及香港的歷史。



行政長官在施政報告提出，政府會設立博物館介紹國家發展和成就。文體旅局提交立法會的文件表示，希望專館選址位於市中心、且交通便捷的地點，方便市民、遊客及學校組織學生參觀。專館亦需要較大空間以涵蓋不同內容，和配合展現國家宏大的發展和成就，因此擬利用香港科學館現址，和現正規劃籌建在香港科學館及香港歷史博物館旁的擴建工程作為館址。



專館涵蓋國家抗戰經歷



專館的內容將涵蓋國家歷史，包括列強侵華和奮勇抗戰的經歷、中國共產黨的發展、新中國成立、國家改革開放，還有政治、科學、經濟發展、國家安全、體育成就、科技發展、航天科技，以及文化發展，包括中華古代文明和非物質文化遺產等，借此介紹國家各方面的發展和成就，以展示國家走向繁榮昌盛的里程。



專館內的不同範疇將加入與香港相關的情況，讓市民更容易瞭解香港和國家發展息息相關的關係。專館亦會舉辦多元化的公眾及教育活動、青年國情培訓課程及交流等，以增強香港市民對國家和中華文化的認識。

