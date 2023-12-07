在和平與發展的道路上攜手同行（大使隨筆）

9月16日，人們走在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的友誼廣場內。埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴河岸綠色發展項目是由中國援助的工程，包括整治城市河道，以及在河道周邊修建公園和其他公共設施等。（來源：新華社） 中評社北京12月7日電／據人民日報報導，埃塞俄比亞是共建“一帶一路”的重要參與方，中埃塞共建“一帶一路”合作領域之廣、成果之豐都走在中非合作前列。今年10月，習近平主席會見來華出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇並進行正式訪問的埃塞俄比亞總理阿比。雙方宣布將兩國關係提升為全天候戰略夥伴關係，這對中埃塞深化高質量共建“一帶一路”合作具有重要意義，將推動兩國各領域務實合作取得更加豐碩的成果。



作為中非合作旗艦項目和中埃塞共建“一帶一路”重要早期收穫，亞吉鐵路被埃塞人民視為和平之路、發展之路和希望之路。亞吉鐵路為埃塞打通了出海通道，貨物自吉布提港運抵埃塞首都亞的斯亞貝巴的時間由1周左右縮短至1天以內，運輸成本至少下降三成。在中國企業積極參與下，鐵路沿線興建起工業園、港口和自貿區，逐步形成經濟帶，極大提升了非洲之角互聯互通水平。亞吉鐵路是中非高質量共建“一帶一路”的標杆，也是中方提出“非洲之角和平發展構想”中“兩軸＋兩岸”發展框架的重要組成部分。



通過共建“一帶一路”，中國技術與標準為埃塞發展帶來實實在在的好處。中方持續深化共建“一帶一路”倡議與埃塞發展戰略對接，推進規則標準“軟聯通”，助力埃塞實現包容可持續發展；加強咖啡豆等農產品檢疫標準對接，讓埃塞農產品與中國廣闊市場接軌。埃塞積極學習中國經驗，穩步推進工業園立法、管理和建設制度規範等工作，打造高質量經濟特區和非洲工業經濟發展示範窗口。



中國秉持真實親誠理念和正確義利觀，在埃塞推動建設一批“小而美”合作項目，開展修路、打井、助學等公益活動，深受當地民眾好評。中國累計派出22期500餘人次赴埃塞多個農業職教學院任教，為埃塞農業發展培養人才；派出24批援埃塞醫療隊和9批軍醫組，在傳播醫療知識技術的同時面向當地民眾義診。日前，中國援建的非洲疾病預防控制中心實驗室在亞的斯亞貝巴舉行揭牌儀式，為中埃塞和中非衛生合作注入新的動力。中埃塞務實合作充分帶動當地就業，亞吉鐵路建設期間為當地創造5萬多個就業崗位，運營期間累計招聘4000餘名當地員工。截至目前，中國投資為當地創造了56萬個就業崗位，中方還為數以千計埃塞學員提供赴華學習機會。



作為長周期、跨國界、系統性的世界工程、世紀工程，共建“一帶一路”的第一個10年只是序章。中方願同埃塞一道，在和平與發展的道路上攜手同行，在共建“一帶一路”、中非合作論壇等框架內加強務實合作，共同構建人類命運共同體。



作者系中國駐埃塞俄比亞大使趙志遠