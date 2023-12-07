“一帶一路北京印記”網絡主題傳播活動啟動

12月6日，2023“京·彩”新征程之“‘一帶一路’北京印記”網絡主題傳播活動啟動儀式現場。（來源：主辦方供圖） 中評社北京12月7日電／據新華網報導，2023“京·彩”新征程之“‘一帶一路’北京印記”網絡主題傳播活動6日在北京正式啟動。



北京市委網信辦、北京市發展改革委、北京市教委、北京市國資委、海淀區委網信辦、平穀區委網信辦、京報網等單位領導，專家學者，留學生代表等共同參與了啟動儀式。



北京市委網信辦副主任李德剛在致辭中表示，共建“一帶一路”是習近平總書記深刻洞察時代發展大勢提出的宏偉倡議，是新時代中國高水平對外開放的新探索和新實踐，也是中國改革開放後提出的第一個全球性、大規模、全方位國際經濟合作倡議。十年征程，一幅友好合作的壯美畫卷呈現在世人面前。



啟動儀式上，北京市發展改革委二級巡視員程躍華介紹了北京市參與“一帶一路”建設的總體情況。



作為首善之都，北京在過去十年間，深入貫徹落實習近平總書記關於共建“一帶一路”系列重要講話精神，主動服務共建“一帶一路”高質量發展，“硬聯通”“軟聯通”“心聯通”成效顯著，做出了有目共睹的北京貢獻，留下了濃墨重彩的北京印記。



據介紹，此次網絡主題傳播活動精選了7個有代表性的點位，分別是北京融商“一帶一路”法律與商事服務中心、中關村“一帶一路”產業促進會、北京出版集團、北京城建集團、北京建築大學、中歐班列馬坊站、俄羅斯進口商品館，包括了北京在項目合作、基礎設施建設、規則聯通、人文交流及未來十年謀劃等方面的亮點工作。活動將通過這些具有示範引領作用的“北京製造”“北京服務”“北京標準”等典型項目和案例，講好向上向善的“絲路”故事。