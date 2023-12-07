蒙古國新鐵路計劃加快實施

這是7月20日拍攝的蒙古國巴彥烏列蓋省自然風光。（來源：新華社） 中評社北京12月7日電／據人民日報報導，近日，蒙古國在首都烏蘭巴托舉辦“加強地區交通物流聯通”國際論壇。該國交通運輸發展部部長賓巴朝格特表示，蒙古國將在現有的蘇赫巴托、扎門烏德、額仁察布3個鐵路口岸的基礎上，努力推進西伯庫倫、嘎舒蘇海圖、畢其格圖、杭吉4個新的鐵路口岸建設，助力完成本國“三縱一橫”鐵路主幹線和支線網絡計劃目標，並實現與中國、俄羅斯兩國鐵路網的更好聯通。



賓巴朝格特在論壇上表示，蒙古國目前僅有扎門烏德—蘇赫巴托這樣一條連接中俄的鐵路通道，未來計劃開辟東部縱向額仁察布（蒙俄邊境）—畢其格圖（蒙中邊境）和西部縱向阿爾查蘇日（蒙俄邊境）—西伯庫倫（蒙中邊境）兩條鐵路通道。蒙古國國家大呼拉爾（議會）主席贊丹沙塔爾認為，這兩條鐵路新通道建成後對提升本國運輸能力具有重要意義。



蒙古國是世界第二大內陸國。近年來，為解決交通瓶頸問題、促進互聯互通，蒙古國政府努力加強鐵路基礎設施建設。2021年12月，蒙古國國家大呼拉爾（議會）通過“新復興政策”十年規劃，制訂了新鐵路計劃，旨在實現與中俄兩國鐵路網更好連通，開辟新的出海口，為將本國建成連接亞歐地區的運輸物流貿易樞紐奠定基礎。



數據顯示，2019年到2023年，蒙古國新建鐵路905公里，使鐵路總里程超過了2000公里。新鐵路計劃完成後，該國鐵路總里程將達4680公里，13個省通鐵路，約230個礦產地可實現鐵路運輸。到2030年，預計全國鐵路運輸能力將達1.8億噸，過境貨物量有望從目前的340萬噸增加到4000萬噸，出口貨物運輸量有望從目前的820萬噸增加至8000萬噸。



隨著蒙古國新鐵路計劃的推進，中蒙不斷深化鐵路新通道合作。今年10月，中蒙兩國簽署成立中蒙策克—西伯庫倫口岸跨境鐵路工作組合作文件，雙方同意提升互聯互通水平。當月，中鐵四局與蒙古國鐵路國有控股公司、森田能源有限公司在北京簽署蒙古國西伯庫倫口岸鐵路工程項目施工總承包合同，中鐵四局將承建該工程。項目建成後，將進一步提升中蒙兩國口岸過貨能力和物流時效，促進兩國經貿往來。



蒙古國新鐵路計劃完成後，不僅可以連接中國的天津港，還將連接秦皇島港、錦州港、營口港、大連港、丹東港等新的出海口，並與俄羅斯東方港、納霍德卡港等出海口相連接。屆時，更通暢的物流運輸將成為帶動蒙古國經濟發展的新引擎。