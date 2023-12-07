從“九龍治水”到協同監督

2023年4月，水利部黃河水利委員會紀委、山西省紀委監委駐水利廳紀檢監察組聯合開展重大水利工程建設情況監督檢查。（來源：水利部黃河水利委員會紀委供圖） 中評社北京12月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，內蒙古自治區鄂爾多斯市准格爾旗魏家峁鎮，沿著彎曲盤繞的露天礦道，載重220噸的卡車正在把從地下百米深處開採的煤炭運送至選煤廠。和產煤同時運行的還有一套智慧水務系統，該系統能實時監測全礦每一環節的用水量，實現水資源的高效利用。



今年年初，在沿黃水利紀檢監察溝通協調機制推動下，魏家峁露天煤礦取得600萬噸煤礦取水許可證，實現了水資源管理正規化、取水合法化。“這次整改，對我們來說是一次深刻教訓，充分認識到黃河水資源節約集約利用的重要性，智慧水務系統的建設就是我們加強節水的一項重要舉措。”北方魏家峁煤電有限責任公司副總經理張飛說。



魏家峁露天煤礦是魏家峁煤電一體化工程配套煤礦，一期工程建設規模為600萬噸／年。項目建成投產後，該企業未及時與審批機關對接辦理取水許可手續，煤礦和洗煤廠項目存在違規用水問題。2019年至2022年間，當地的水利綜合執法部門以及水利部黃河水利委員會等相關單位在檢查中發現該問題後，責令企業停止違法行為，立即補辦取水許可手續。然而，整改卻一直未能到位。

