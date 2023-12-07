持續推動為基層減負　杭州指尖減負提幹勁

浙江省杭州市臨平區紀委監委開展“指尖上的形式主義”專項整治，對過多的手機工作群、政務APP進行清查整治，切實為基層幹部減負。圖為近日，該區紀檢監察幹部在梅堰社區中心走訪瞭解相關情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委二次全會指出，重點糾治形式主義、官僚主義，緊盯權力觀異化、政績觀扭曲、事業觀偏差問題，糾治“堆盆景”、搞“形象工程”、數據造假、違反財經紀律、加重基層負擔行為。各地紀檢監察機關創新方式方法，堅持問題導向，深化拓展整治形式主義為基層減負工作，激勵廣大幹部以飽滿精神、昂揚鬥志奮進新時代新征程。從今日起，本網刊發“持續推動為基層減負”系列報導。



“之前你報送的某村級工程招投標應用存在數據重復錄入、過度留痕等問題，已督促責任單位改進。社區幹部對整改後的應用是否滿意？”近日，浙江省杭州市富陽區紀委監委黨風政風監督室副主任陳鋒走訪鹿山街道山水社區基層減負監測點，瞭解基層減負相關整改要求落實情況。



為深入糾治“指尖上的形式主義”，富陽區紀委監委聯合相關職能部門，在鎮街村社、基層站所、國企子公司等建立10個監測點，實地反饋一線減負落地情況，重點跟蹤政務應用盲目考核、責任轉嫁等問題整改成效。

