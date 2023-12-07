網傳綠色恐怖監控　林右昌稱境外認知作戰

台“內政部長”林右昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月7日電（記者 俞敦平）台灣知名臉書社團爆料公社近日有網友匿名爆料，暗網中出現高價出售台情治機關監聽資料的情況，涉及多名政治人物和外國駐台人員。台“內政部長”林右昌和刑事警察局長周幼偉7日上午於“立法院”受訪時都指出，這些是境外勢力對台灣進行的認知作戰，企圖造成社會不安和對立，已經展開偵辦，追查幕後主使者。



該篇於爆料公社上的貼文簡單的寫著，“國人遭監控！！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列！！！，“綠色恐怖”再起，數千國人遭監控！！！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列！！！”。並隨後附上一系列的個資表格，裡面有多外政治人物和外國駐台人員。



針對這起事件，林右昌表示，這些資料是三分真七分假，已經在審查當中。他呼籲人民在選舉期間要審慎思辨，不要受到相關訊息的影響，確保整個大選能夠順利進行。他也說，這些資料跟資安沒有關係，已經責成台北地檢署展開偵辦，追查幕後主使者。



周幼偉則表示，這些資料是變造的，是暗網的資料，可能是境外勢力的認知作戰。他說，這些資料有一些是前體制，也有加上西元紀年、擅加職稱或電話國碼，這些都是不正常的。他強調，假如台灣的情治單位要監聽都是要經過法院核准的。他也表示，刑事局的監聽資料沒有外洩的情形，會全力維護資安。他建議，人民不要相信謠言，也不要去查詢自己有沒有被監聽，以免受到認知作戰的誤導和利用。