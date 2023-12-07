上海市華僑事務中心遠程服務緩解家長焦慮

遠程視頻講座。（來源：上海市華僑事務中心） 中評社北京12月7日電／據中國僑網報導，“缺乏內驅力，寫作業拖拉，不說就不做，對成績無所謂怎麼辦？”“在家說幾句話就暴躁，不肯溝通，該怎麼和他交流？”“整天沉迷於遊戲，無心學習怎麼辦？”……這些問題，不僅困擾著國內的家長，也同樣困擾著身在海外的僑胞家長。



記者6日獲悉，上海市華僑事務中心近日收到了來自法國巴黎精英中文學校的家長們關於親子關係和子女教育方面的困惑和問題。秉承“為僑服務 從心開始”的理念，上海市華僑事務中心第一時間開啟上海為僑服務綜合平台的遠程服務項目，為旅法僑胞家長們定制了一場遠程視頻講座。



活動當天，來自法國巴黎精英中文學校的40餘名僑胞家長線上線下齊聚一堂，聆聽由上海師範大學心理學系教授崔麗瑩帶來的《家庭親子關係》講座。



根據僑胞家長前期反饋的需求，崔麗瑩結合實際案例，深入開展問題分析和對策探討，圍繞“網絡化時代親子關係遭遇的挑戰”“不同年齡段的親子關係特點和衝突解決”和“家庭內其他關係對親子關係的促進和阻礙”三方面內容進行生動講解，並在互動交流環節現場回答了家長們關心的問題。



聽完講座，有僑胞家長表示，受益匪淺，講座為他們緩解教育焦慮、改善親子關係提供了務實幫助，有助於華裔新生代的教育和成長。



本次活動中，上海市華僑事務中心負責人還向旅法僑胞們介紹了上海市華僑事務中心各項職能、上海為僑服務綜合平台相關情況，希望通過遠程服務等一系列為僑服務舉措，將來自祖（籍）國的溫暖和關懷傳遞給海外僑胞。上海市華僑事務中心將進一步探索遠程為僑服務工作體系，以海內外僑胞的需求為導向，打造個性化、定制化服務品牌，用心用情服務好每一位僑胞。