﻿大公報：淡定看待評級　堅定發展信心

中評社香港12月7日電／大公報今天社評說，評級機構穆迪繼日前將內地信用評級展望由“穩定”調整為“負面”，昨日對香港故伎重施，理由竟然是所謂“香港信用狀況與內地緊密相連”，以及香港國安法和完善選舉制度致使“香港自主權進一步被侵蝕”。這是一種奇怪的邏輯，反映穆迪對內地及香港特區的無知乃至是政治偏見。對於這類不靠譜的“政治評級”，沒必要過於緊張，保持定力以平常心待之即可，但道理還是要講清楚。



社評說，特區政府第一時間作出回應，反駁穆迪的結論，強調香港與內地不斷深化和擴大的經濟和金融聯繫不應成為調低評級的因素，相反，這些聯繫是香港長遠發展的優勢。事實上，內地一直是全球經濟發展的動力，今年內地經濟完全可實現5%的增長目標，超越不少其他經濟體。根據國際貨幣基金組織的預測，內地今年將貢獻全球經濟增長30%。內地持續推進高水平雙向對外開放，加上大力推動綠色轉型、數字經濟和創科發展，將持續為香港帶來龐大的商業和投資機遇。



穆迪指香港國安法和完善選舉制度影響金融穩定，完全是政治偏見。國安法的實施恢復了香港社會穩定。貫徹落實“愛國者治港”原則，確保了特區政府的管理權掌握在愛國者手中，增強了外界對香港的信心。目前，在港外資企業保持在9000間的穩定水平。今年十一月，香港銀行體系存款總額達到2萬億美元，比2019年增長了約10%。香港亦是亞洲綠色和可持續金融樞紐，去年，綠色和可持續債券的發行總額超過800億美元，較2021年增長40%以上。今年九月底，香港所管理的私募基金資本超過2100億美元，位居亞洲第二，僅次於內地。



香港金融市場和銀行系統有著強大韌性，香港聯繫匯率的運作一直暢順，銀行系統維持充裕的資金，流動性管理健全，這些都是有目共睹的事實。國際貨幣基金組織今年五月發表報告，再次肯定香港作為主要國際金融中心的地位。顯而易見，包括穆迪在內一些西方機構缺少對內地及香港實際情況的深入瞭解，盲人摸象之下，往往與事實相差十萬八千里，加上其既定的政治立場，其評級往往一錯再錯，難怪落得“二流分析員”之譏。



社評說，西方評級機構無法預見危機，常作“馬後炮”之論，而且錯得離譜，近年遭到越來越多的質疑。早就有人發現，評級機構常常選擇在經濟危機或某地市場波動之際出手，予外界落井下石、混淆視聽、配合國際炒家渾水摸魚之印象。2011年，多家內地國企因為穆迪發表不負責任的“警告”導致股價下跌，穆迪因違反香港有關條例，被香港證監會處以1100萬港元罰款。在歐債危機期間，歐盟委員會建議禁止評級機構說三道四。亦曾有評級機構被美國證券交易委員會調查，結果公司主管被迫下台，復遭起訴及求償巨額資金。



社評說，香港回歸二十多年來，一直在西方的“唱衰”聲中持續穩定發展。香港社會見慣風雨，既要以平常心看待所謂評級報告，也要警惕其背後是否另有居心。特區政府在及時回應以正視聽的同時，更要加強市場監察，維護市場公平運作。最重要的是，香港要繼續堅定信心，把握住國家高質量發展的契機，發揮好“內通外聯”的獨特優勢，用事實展現香港的強勁發展動能和美好前景。