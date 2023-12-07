兩岸政策與賴有不同？柯：我沒“台獨黨綱”

民眾黨2024候選人柯文哲7日上午召開農業政策記者會，並回應時事議題。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月7日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲6日接受媒體專訪表示，“外交將依循蔡英文路線，但在兩岸關係上會比較和善”。外界質疑其與民進黨2024候選人賴清德有何不同？柯文哲7日回應，他沒有民進黨“台獨黨綱”的包袱，可以更靈活，台美關係不管誰執政都不會改變，會改變的是應對中國大陸的方法與態度。



柯文哲也批評藍綠說，現在選的是台灣的“總統”，既不是中國大陸的省長，也不是美國的州長。



柯文哲7日上午召開農業政策記者會，提出戰略農業、智慧農業、品牌農業、創生農村與農電共享等5大政策，出席人員包括長榮大學土地開發與管理系榮譽講座教授蔡光榮、台灣農酪產業永續發展協會研究員陳文嫻、豐樂牧場長黃長禎、柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、策略長莊錦華。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，在民進黨“台獨黨綱”的包袱下，他認為蔡英文可以維持這樣、撐到現在，ＯＫ！美國也是這樣認為，他認為蔡英文已經盡力了。



柯文哲說，對他來說，他沒有民進黨的包袱，比起民進黨可以更靈活，在外交上若特別指台美關係的話，無論哪一組候選人執政，應該都不會改變，會改變的是應對中國大陸的方法與態度。



柯文哲批評，民進黨對大陸完全不來往，不對；國民黨對大陸太順從，也不對。我們總是可以取到一個平衡點。所以我們常常講，現在選的是台灣的“總統”，既不是中國大陸的省長，也不是美國的州長。