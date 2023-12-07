柯文哲走蔡兩岸路線　李德維：柯本就是墨綠

藍委李德維。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月7日電（記者 俞敦平）針對民眾黨2024大選候選人柯文哲發表外交與兩岸政策，若當選會維持現狀，走蔡英文的路線，尋求機會讓台灣變成“正常國家”。中國國民黨“立委”李德維7日上午在“立院”受訪時表示，柯文哲本來就是墨綠的，他講出這樣的話，完全不用訝異。



柯文哲近日接受媒體專訪，談到自己的兩岸和外交政策，表示若當選會維持現狀，按照蔡英文的路線，在美中台三方之間尋求平衡，並在兩岸溝通上表達和善。他還強調，自己內心本質還是深綠的，尋求機會讓台灣變成“正常國家”。



針對柯文哲的言論，李德維表示，柯文哲本來就是墨綠的，所以他講出這樣的話，完全不用訝異。李德維認為，台灣每個人都有自己的政治立場，國民黨也會走自己的路。



對於傳出暗網中出現高價出售台情治機關監聽資料的情況，李德維要求，檢調機關必須在最快的時間內查清楚暗網上的監聽報告。這件事情在選舉前發生，非常令人匪夷所思，不管是誰執政，尤其在大選的最後關頭，都應該把相關事務查清楚。即使這份報告即使是假造的，也應該查出來誰是假造的，若真有其事的話，那也是動搖國本的事情。



針對刑事警察局長周幼偉表示，這份報告是境外勢力的認知作戰，而且刑事局沒有資料外洩的問題。李德維質疑，刑事局會不會把話說得太早太滿，應該要查完以後再說。用這樣子的態度，既不負責任，也沒有真正的說明原委。



