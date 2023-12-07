藍軍全面集結　黃揚明曝柯文哲四處碰壁內幕

柯文哲與太太陳佩琪到澎湖縣爭取選票。(照:柯文哲臉書) 中評社台北12月7日電／中國國民黨2024大選候選人侯友宜5日晚間至苗栗縣，無黨籍縣長鍾東錦率藍營地方大老現身力挺，逾2萬客家鄉親熱情支持，且侯友宜新北市競總總幹事李乾龍曾透露，在前“立法院長”王金平一聲令下後，地方要角都歸隊了。對此，媒體人黃揚明昨天在評論節目中表示，藍軍歸隊，加上陸軍（地方派系）全面集結，其實某種程度是讓民眾黨“總統”候選人柯文哲到處碰壁。



根據《中時新聞網》報導，黃揚明6日在評論節目《大新聞大爆卦》提出分析，以國民黨來講，陸戰隊非常強盛，藍白分手之後，藍軍歸隊，加上陸軍（地方派系）全面集結，這是國民黨優勢，集結完畢後其實某種程度是讓柯文哲到處碰壁。看到柯跟太太到娘家澎湖，而選前剩30多天到澎湖是一件有趣的事情，以前很多大選行程都是白天到澎湖下午就到高雄等地，澎湖只會放半天，不會是決勝重要縣市，但對柯文哲有不一樣概念，因為是娘家，有一個特殊性，包括先去新竹老家再去娘家，但這也凸顯柯面臨的困境。



黃揚明舉例，包括像今天還沒看到柯文哲受訪，只能在競辦開記者會，不然到地方就是要有小雞在地方，但小雞不多，或者要靠友好宮廟，對他來講是很大挑戰，要在最後選情衝刺，能夠衝破他口中所謂得藍綠高牆非常不容易，這不是看衰，叫做選戰實務面觀察，而柯有爆發性，當藍綠出包，理論上他就是往上，但當藍綠集結，他就會被夾殺。



最後，黃揚明分析，這是一個政治上的必然，除非等到支持柯文哲族群普遍成長到60歲，天下是柯，偏偏現在最支持的族群是40歲以下，柯在這場選舉裡真的非常艱困。