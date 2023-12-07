侯競總三長底定　朱立倫宣布蕭萬長任總顧問

王金平主動牽起國民黨2024候選人侯友宜的手，高喊凍蒜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”王金平今日同意擔任侯友宜全台競選總部後援會總會長一職，中國國民黨主席朱立倫也加碼宣布，顧問團總顧問一職，經大家共同討論，適合人選就是蕭萬長。



侯友宜全台競選總部3長職務為競總主委朱立倫、後援會總會長王金平、顧問團總顧問蕭萬長。



蕭萬長曾任“行政院長”，現為兩岸企業家峰會名譽理事長。



為邀請中國國民黨前“立法院長”王金平擔任全台競選總部後援會總會長一職，國民黨主席朱立倫今天和大選候選人侯友宜、副手趙少康連袂拜訪王金平，會後四人也一起出面受訪宣布王金平確定接下總會長一職。對於原先外傳王因為沒有獲得國民黨提名不分區“立委”而拒接該項職務，王以“絕無此事”鄭重否認。



王金平強調，自己已當過多少年的“立法院長”，怎麼會在意這些事情？他還說，根本沒有起心動念要再回鍋，傳聞只是一些有心人士在反應，他連（不分區）報名都沒有報，怎麼會在乎這些事呢？



而國民黨全台競選總部3長職務包括競總主委、後援會總會長以及顧問團總顧問，主委由朱立倫擔任，他也加碼宣布說，在後援會總會長一職王金平確定接下後，顧問團總顧問一職，經大家共同討論，適合人選就是蕭萬長，未來蕭萬長與許多前院長級的人物將擔任顧問團，並由蕭領軍，相信一定能獲得大家的支持。

