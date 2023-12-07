陳琬惠爆料　“經濟部”包庇米蟲濫用公帑買酒

民眾黨“立委”陳琬惠。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月7日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨不分區“立委”排名第二候選人黃國昌在今年7月指控財團法人台灣雜糧發展基金會董事長林源泉濫用公帑買酒宴客，林源泉隨即請辭。民眾黨“立委”陳琬惠今天再指控，林源泉任內濫用公帑所購買的酒，竟然在卸任後運回雲林家中，她認為，雜糧基金會已經變成養民進黨的肥貓。



台灣民眾黨“立委”陳琬惠7日上午於“立院”召開記者會。陳琬惠表示，財團法人雜糧發展基金會存在嚴重的貪腐問題，不僅有綠營的樁腳利用造假計劃取得補助，還有董事長林源泉濫用公帑買酒宴客，甚至在辭職後還將公物運回自己的家中。她痛批，“經濟部”對這種離譜的弊案不但沒有嚴肅處理，反而採取包庇的態度。



財團法人雜糧發展基金會是“經濟部”所屬的機構，主要負責推動農產品的加工與行銷，協助農民增加收入。然而，這個機構卻被揭發存在嚴重的貪腐問題，不僅有綠營的樁腳利用造假計劃取得補助，還有董事長林源泉濫用公帑買酒宴客，甚至在辭職後還將公物運回自己的家中。



陳琬惠指出，林源泉在2016年至2023年的任內，平均每年花近12萬元(新台幣)買酒宴客，其中2022年更是花了近21萬元買了高達130支的威士忌與紅酒。陳琬惠質疑，雜糧基金會的員工數也衹有10人上下，每個月要喝超過10支的酒，根本是整天都在喝酒不工作。她指出，林源泉在今年7月11日辭職後，竟然在7月14日還將用公帑買的酒運回自己在雲林的家中，備註是”寄董事長東西回台西”。陳琬惠要求“經濟部長”王美花、雜糧基金會代理董事長同時也是“經濟部”國貿署長江文若、執行長江聰淵出來解釋，這些公物為什麼可以私用？為什麼不追回究責？



陳琬惠最後呼籲，民進黨2024大選候選人賴清德應該對此事表態，是否支持“經濟部”的做法？是否認為雜糧基金會是在養肥貓？是否願意改革這個機構，讓它回歸農民的利益？她痛批，民進黨在2016年時，曾有“立委”點名雜糧基金會是在養肥貓，但在民進黨全面執政7年半後，雜糧基金會卻變成養綠營的肥貓，這實在是太離譜。