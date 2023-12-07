富權：這張牌如打得好或將能催發“補償心理”

中評社香港12月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：這張牌如打得好或將能催發“補償心理”。以下為文章內容。



中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，就其於二零一九年旅台期間被捲入“王立強事件”遭台灣當局偵辦，限制出境近四年，直到月前無罪確定解除境管一事，在台灣地區提出刑事告訴狀，對王立強提告誣告罪。



中國創新投資公司昨日在香港公布，向心、龔青夫婦已於十一月三十日委託台灣地區的律師，就王立強及其友人證人A君，基於欲使他人受到刑事處罰之意圖，直接或間接向“法務部”調查局、台北地檢署提出申告以及書面陳述向心、龔青兩人，聘用王立強並且動用中國創新公司、中國趨勢公司資金，於香港及台灣從事情報工作及發展組織、危害“國家安全”等虛偽不實內容，使得兩人無端遭受台灣檢調機關之調查，並自二零一九年十一月二十四日起不准出境將近四年，以致基本人權遭到嚴重侵害。



向心、龔青夫婦在刑事告訴狀指出，被告王立強及其證人A君，向“法務部”調查局及台北地檢署所提出的資料及陳述，業經台北地檢署檢察官調查並非事實，是渠等共同構成誣告之以上犯行，即使證人A君對於所述內容不知虛偽不實，然而王立強利用證人A君遂行誣告，亦應構成誣告罪之間接正犯。



向心、龔青夫婦在台灣地區提起刑事告訴狀，是“一為神功，二為自己”。首先就是要為自己遭受誣告還自己一個公道，必須讓誣告者承擔應有的法律責任。其實，向心、龔青夫婦還可以在此基礎上，進一步向台北地檢署等承責機構申請“冤獄賠償”，包括被禁止出境而造成的人身自由損失、所主持的公司的經營損失，及個人的精神損害損失等。



其次就是要“澄清萬里埃”，揭穿民進黨當局尤其是蔡英文本人利用“王立強事件”大打“認知戰”，攉取選舉利益的伎倆，並進一步警示，在未來三十多天的“二零二四”大選中，緊盯民進黨當局意圖故伎重演，再次利用各種真真假假的所謂“間諜案”，來販賣“芒果乾”，干擾選戰，再次攉取選舉利益。

