提告王鴻薇　潘孟安：我來打工不需這麼隆重

潘孟安。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月7日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”王鴻薇緊追民進黨賴清德競辦總幹事潘孟安入住關係良好建商位於台北市萬華區豪宅，質疑是否有對價關係，潘孟安揚言提告。王鴻薇則表示，這些提告都成為她的勳章，經此一役她將成為揭發民進黨弊端的“五星上將”。潘孟安今天表示，早上已經送出提告遞狀。他也說，“我只是短時間來打工的，不需要這麼隆重，利用租屋影射大可不必”。



賴清德競選總部今天召開2024“總統”暨“立委”選舉反賄選記者會記者會。潘孟安在會後回應媒體提問。



曾任屏東縣長的潘孟安還說，“我不是星星，我是人，我只是打工的，不需要這麼隆重”。他也說，很感慨，他從政30年，清廉是核心價值，也是從政理想，同樣身為民意代表，王鴻薇可以在台北擁有兩間豪宅，新北市還有一間，還質疑租屋族，真不知道今夕是何夕。難道是向王鴻薇、侯友宜、趙少康租就沒問題嗎？這些影射都是不實污衊，且發言人租約、匯款單都有。



他提到，早上也剛委任律師遞狀，不能因為言論免責權，就無的放矢，“我很清楚，我只是工作者，不是主角，但孰可忍，孰不可忍，對人格污衊只好訴諸法律。



台灣民眾黨2024候選人柯文哲說要維持蔡英文路線，但又說不能當時世大運不能出現“國旗”是國際現實，如果不是兩岸一家親，蔡英文哪裡可以去世大運。



潘孟安說，口水就不回應了，但如果認為維持現狀是對的，那就支持正版維持現狀賴清德就好。



至於台灣民眾黨下午要召開“請賴清德誠實面對 別一再說謊”記者會，指控賴清德老家違建相關議題，潘孟安則說，下午記者會不知道內容，等記者會完再回應。