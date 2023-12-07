徐巧芯爆談判資料　賴辦批為政治利益洩機密

民進黨賴清德競選總部發言人趙怡翔（右）、“立委”候選人謝佩芬召開“國民黨為自身政治利益洩漏國家機密”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月7日電（記者 黃筱筠）對於中國國民黨“立委”候選人徐巧芯6日於國民黨召開記者會，公布政府機密文件來抨擊政府爭取參與印太經濟架構（IPEF）相關進程。賴清德競選總部發言人趙怡翔今天表示，徐巧芯所謂的爆料衹有進一步彰顯中國對台灣國際空間的打壓，包括馬英九當時盼加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）也面臨類似阻力，公布政府機密文件無法改善台灣當前的國際處境，只會加深民眾對徐巧芯接觸機密資訊的疑慮。



美國去年5月啟動印太經濟架構（IPEF），但首輪名單未納入台。國民黨北市松山信義“立委”候選人徐巧芯6日爆料，去年4月一場與美方會談中，時任駐美代表蕭美琴早知開放萊豬與福食（日本福島核災區食品）付出政治代價仍無法獲邀。



民進黨賴清德競選總部發言人趙怡翔、“立委”候選人謝佩芬召開“國民黨為自身政治利益洩漏國家機密”記者會。



趙怡翔表示，徐巧芯昨日公布的文件是“涉外工作聯繫通報表”並非會議紀要，通報表的主要目的是使政府機關面對貿易談判等外交會談時統一口徑，以一致的立場爭取國家利益，而非記載對方的完整回應。這份通報表涉及到台灣的貿易利益，其中清楚註明密等及解密條件，以避免貿易資訊遭到不利運用。但很遺憾的是，徐巧芯眼前僅有個人政治前途，而非國家整體的外交或經貿利益。



趙怡翔指出，10年前國民黨執政時，當時“經濟部次長”以台紐經濟合作協議及TPP為例，所有國家都是當機密在處理貿易談判，舉世皆然。現在國民黨在野8年，顯然也沒有做出重返執政的準備，一方面為政治利益洩漏國家機密，另一方面則持續散布有關台美合作不實及錯誤訊息。這些作為只會加深國際社會對國民黨的疑慮，讓民眾更加清楚徐巧芯不適合當“立委”，以避免洩漏更多機密文件。



趙怡翔表示，事實上，IPEF與TPP（現為CPTPP）一樣都是多邊架構，涉及到的不僅是美國的立場，還有其他會員的同意權，因此在中國不斷的打壓與壓力下，政府的外交及經貿人員都不斷在努力，以爭取台灣的國際空間，並確保貿易優勢。在這個環境下，前駐美代表蕭美琴在任期間完成台美21世紀貿易倡議，這是台美1979年以來最大規模的貿易協定，不但能提升台美雙方貿易，更能為台灣企業開創更多國際機會。

