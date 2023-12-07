網傳台監聽名單　蔡其昌：境外勢力介選

蔡其昌。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月7日電（記者 方敬為）網路近日流傳一份台情治機關監聽名單，藍綠政治人物都名列其中，民進黨“立法院副院長”蔡其昌也赫然在內，蔡今天對此表示，“高檢署”已調查並對外表示為不實訊息，他個人認為，該名單在大選期間流傳，不排除是境外勢力介選，呼籲有關單位要盡速調查釐清，他也請團隊第一時間就蒐集證據，採取法律行動保護自己。



台2024大選將屆，6日有社群網站爆料貼出情治單位監聽資料，對象包括前國民黨副主席曾永權、國民黨中央政策會副執行長盧嘉辰、民進黨“立法院副院長”蔡其昌、“行政院長”室機要、各地區多名“立委”、退役將領、縣市議員等，藍綠政治人物皆有，這份資料並顯示，監聽機關是“調查局”、廉政署，引發議論。



“高檢署”6日晚間發布新聞稿說明，該名單為不實資訊，通訊監察對象身分非通訊監察書內容所能得知，故網路流傳的資料是經過後製處理，這類不實資訊曾於2021年即於網路社群傳散，且資料格式是加工拼湊。已責成台北地檢署展開偵辦，追查幕後主使者。



蔡其昌7日到台中市大安國中會勘活動中心冷氣裝設，對於名列“監聽名單”受訪表示，選舉期間這種認知作戰、網路抹黑層出不窮，加上現在AI技術越來越厲害，民眾越來越難分辨真偽，呼籲民眾對於網路流傳未經查證的訊息要保持著存疑態度，也建議政府對於民眾檢舉或者查證的系統，應該透過數位部或者“科技部”來建立更完善的查證體系。



蔡其昌認為，政府與民間要建立起一套防衛機制，特別像選舉期間又加上認知作戰，可能會干擾選情，這些假訊息，不排除是境外勢力介選，都可能影響選舉的結果跟公平性。籲請檢調單位在選舉期間更應該對這些假訊息或者認知作戰加強查緝。



蔡其昌說，他個人第一時間就查證確認相關資訊是假訊息，包括手機號碼就不是他的，但是必須採取法律行動，因為造假把他的名字弄上去，不知道對方的企圖是什麼，這種造假、編造的背後都隱含著很多奇怪的事情，甚至是陰謀。所以他已委託律師蒐集相關事證，將採取法律行動來保障自己的權利。