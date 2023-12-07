柯文哲：若大選藍綠對抗　民進黨一定贏

民眾黨2024大選候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月7日電（記者 鄭羿菲）針對2024大選藍綠白選戰策略，台灣民眾黨2024候選人柯文哲7日分析，中國國民黨現在唯一可操作的就是棄保，但若大選軸線拉回藍綠對抗，他可以斷言民進黨一定贏。特別是40歲以下的台灣選民心目中有自己的想法，固然台灣已清楚出現三個政治板塊，但藍綠相對較固化，白這塊的浮動性則較大。



藍白整合破局後，柯文哲在多份媒體民調趨勢都居三，在《美麗島電子報》民調更已掉到15%以下。近期藍營政治人物開始鼓吹“安哲秀現象”，而安哲秀現象是韓國政壇知名案例，在三組人馬的選戰中最後一名，因自知無望當選，號召支持者支持前2名中的其中1位候選人。不過，國民黨2024副手候選人趙少康則表達，選戰還有30多天，現在談安哲秀現象太早，柯的支持度也有可能再衝上來。



柯文哲7日上午召開農業政策記者會，提出戰略農業、智慧農業、品牌農業、創生農村與農電共享等5大政策，出席人員包括長榮大學土地開發與管理系榮譽講座教授蔡光榮、台灣農酪產業永續發展協會研究員陳文嫻、豐樂牧場長黃長禎、柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、策略長莊錦華。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，國民黨現在大概唯一可以操作就是棄保，但是台灣真的還要再回到藍綠兩極對抗的選舉軸線嗎？若這場選舉的競選主軸真的被拉回藍綠對抗，他可以斷言贏的一定是民進黨。



柯文哲說，AIT處長孫曉雅10月初接受媒體專訪時，強調兩岸維持現狀的好處，而平面媒體的民調也揭露，期盼維持現狀的高達57%、偏獨佔26%、偏統約11%，這些數據很清楚，若台灣拉回藍綠兩極對抗的選舉軸線，最後贏的一定是民進黨。

