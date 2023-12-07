高虹安告周玉蔻影射“小三”誹謗　檢不起訴

高虹安告周玉蔻吞敗。（中評社 資料照） 中評社台北12月7日電／台灣民眾黨新竹市長高虹安提告吞敗。媒體人周玉蔻去年新竹市長選舉期間，在臉書發文指鴻海創辦人郭台銘反對高女與助理李忠庭交往男女朋友的理由，是李“當時有老婆”，稱2人在2019年交往時李仍有婚姻關係，影射高是“小三”，高怒控周違反選罷法、加重誹謗罪，台北地檢署調查後認為，周發文爆料前有向2位消息來源查證，且證人曾向郭董的貼身助理求證，今將周不起訴。其言論縱非精確，但並非全然無據，她說法雖與事實不盡相符，但無法排除其主觀上認有當理由確信為真實，依罪嫌不足，7日不起訴周女。



台媒報導，周玉蔻去年11月2日在臉書發文，指邱姓名嘴在《辣新聞152》節目上說，郭董反對高虹安與李忠庭助理男女朋友關係交往的理由，是“人家當時有老婆”、“2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係，時值國民黨初選前後”，高女認為周女言論不實，影射她是介入李婚姻的“小三”，並影響新竹市長選舉，控告周違反選罷法、加重誹謗罪。



周玉蔻庭訊時稱，她有針對高虹安、李忠庭之間的關係，在臉書張貼文章，她的消息來源為名嘴邱明玉與徐嶔煌，邱、徐2人為資深新聞工作者，有向鴻海的相關人採訪查證過，2人也都有上“辣新聞152”節目評論此事，她只是引述邱、徐在節目上所說的內容，將該節目錄影的內容重點張貼在臉書上。



檢方傳喚邱明玉、徐嶔煌作證，邱明玉證稱，她跑新聞多年，有在節目上說高虹安與李忠庭交往，郭董是反對的，她有向郭董的貼身助理求證過，郭董反對的原因是李忠庭當時進鴻海求職的人事資料寫已婚，郭去調人事資料來看，才會反對高與李交往，因為李縱使後來有離婚，也不可能去變更鴻海的人事資料表，所以李之後是否有離婚，她並不知道。



徐嶔煌則證稱，他曾向周玉蔻提到李忠庭的婚姻狀態，這件事的主要消息來源是邱明玉。



高虹安證稱，她是2018年3月認識郭台銘，同年5月進入鴻海任職認識李忠庭，但李男早於2015年5月1日就與前妻離婚，檢方一度調閱李男的戶籍資料確認。



檢方調查後認為，周依據消息來源發表言論，其言論縱非精確，但並非全然無據，她說法雖與事實不盡相符，但無法排除其主觀上認有當理由確信為真實，周罪嫌不足，今不起訴周。