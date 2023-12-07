台中綠白交火　蔡其昌、蔡壁如互批造假抺黑

蔡其昌。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月7日電（記者 方敬為）民進黨“立法院副院長”蔡其昌掛出看板文宣，打出爭取校園“班班有冷氣”補助經費，遭對手民眾黨“立委”候選人蔡壁如痛批“詐騙、收割”，事實上台中市政府在外埔區早一年推動試辦，經費全額自籌，與蔡其昌無關。蔡其昌今天回應強調，全台各地方政府都有試辦，可是“中央”後續推出整體補助政策也是事實，台中市也拿到補助，他爭取經費沒有疑義。



蔡其昌7日到台中市大安國中會勘活動中心冷氣裝設，針對爭取“班班有冷氣”政策遭到質疑受訪，作上述表示。



蔡其昌說，班班有冷氣政策，大家都很清楚知道是“中央”全台一致推動，“中央”補助九成，地方政府籌措一成，都是白紙黑字有公文書的，也不只台中市政府先行試辦，其他縣市也有試辦，最後都有拿到補助，他列舉爭取相關政策補助經費並無疑義。



蔡其昌反批蔡壁如，遇到選舉不斷的以造假、抹黑的方式去攻訐對手，跟犯罪集團沒有兩樣，整天罵人，又不提建設，也不想在海線努力做事，讓海線發展越來越好，這樣的候選人會受到選民唾棄。



蔡其昌說，台中海線的選風一直都很良善，大家都是正向選舉，對手從外地來到這裡就不斷的攻擊抹黑，不是一個好的示範。他不希望海線這樣一個純朴的地方，被政治口水造假、抹黑給污染，選民眾期待的是一個正向、良性的競爭，請對手不要敗壞選風。