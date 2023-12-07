綠拿馬王政爭挑撥　王金平：老早沒芥蒂了

王金平接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜今宣布前“立法院長”王金平將擔任全台後援會總會長，但侯將成立新特偵組列為重要政見，被綠營大酸說，王金平是特偵組受害者（指馬王政爭往事），根本在羞辱人。王金平今天被問及此事時強調，關鍵在執法者有沒有依法行政，如果本身不違法，特偵組當然就有它的功能存在。



媒體詢問，是否會擔心被挑撥和馬英九之間的關係？王金平說，老早沒有任何芥蒂了。



為邀請王金平擔任全台競選總部後援會總會長一職，國民黨主席朱立倫今天和大選候選人侯友宜、副手趙少康連袂拜訪王金平，會後四人也一起出面受訪宣布王確定接下總會長一職，王金平還主動牽起侯友宜的手高喊凍蒜，表達力挺態度。



王金平單獨受訪時，被問到對於侯友宜要重設特偵組的看法，他表示，特偵組有特別的職權，執法是在人，人能執法正確、本身不違法，當然特偵組就有它的功能存在，所以關鍵在執法的人是不是依法行政，關鍵在這裡。



媒體也問及馬王政爭會不會再度被綠營拿出來挑撥？



王金平強調，他跟馬英九沒有任何芥蒂，那事情（馬王政爭）到現在，他從來沒提過馬“總統”三個字，“表示我根本不會去介意這些事，一切過了就好了，還是追求美好的未來關係才重要。”