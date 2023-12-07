重判嚴查！侯友宜談打詐騙瞬間警長上身

侯友宜、趙少康召開記者會，左一為新北市選將林國春、右一為不分區“立委”候選人葛如鈞。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月7日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜與副手候選人趙少康今召開記者會提出打擊詐騙政策。侯是刑警出身，當過“警政署長”、警察大學校長，講到擅長的犯罪防治，滔滔不絕、口若懸河，細數詐騙與組織犯罪的連動性，以及自己過去當“警政署長”時如何鐵腕整頓治安。



侯友宜、趙少康今日聯手召開“火網打詐，重刑轟詐，侯友宜打詐政見”記者會，與會者包括國民黨新北市“立委”候選人林國春、國民黨不分區“立委”候選人葛如鈞。會中侯友宜提出打詐政策，犯罪所得超過定額要加重刑期；整合各部會組成打詐火網，不讓部會踢皮球；加強兩岸與國際共打機制。



記者會主要講反詐騙政策，是侯友宜擅長的治安議題，侯友宜全場論述順暢，語速節奏很快，也配合手勢強化自起的語氣，細數詐騙與組織犯罪型態關聯，以及該如何打擊，全場表現非常突出，完全扭轉過去給人不擅言詞的形象。



侯友宜表示，現在詐騙產業恐怕是經濟發展最蓬勃的，2022年人民因詐騙損失700億元，詐騙是人民之痛，很多高知識份子都被騙，他有個朋友被騙千萬元，不敢回家不敢報案，如果那個人經濟狀況有問題，恐怕真的會活不下去。以前他當“警政署長”時詐騙剛開始冒出來，他那時成立“165反詐騙專線”供民眾諮詢防詐，但20年過去了，詐騙手段不斷翻新，民進黨政府完全沒把詐騙壓下來，花27億元預算成立打詐辦公室，詐騙卻越打越多。



侯友宜強調，依照他辦案經驗，犯罪是連動的，這些參與詐騙的人，因為錢來的很快又很多，接下來就會去吸毒或經營幫派，甚至因為有錢了，會開始從事不法行業，引發從詐騙演變到暴力組織犯罪的型態，所以把詐騙當成輕微犯罪是錯的。



侯友宜指出，他當“警政署長”的時候，“行政院長”時蘇貞昌，蘇貞昌說治安沒改善就要下台，蘇貞昌問有沒有辦法，他就告訴蘇貞昌說有辦法，改善治安要從汽機車失竊案開始，因為很多人會拿竊取的汽機車作案，因此他推動汽機車引擎烙碼，接著暴力犯罪大幅下降四成，所以別人做不到，他做得到，因為他清楚關鍵問題在哪。



侯友宜表示，民進黨無法用霹靂手段壓制犯罪，就是你不願意做、方法不對、人用不對，這樣那如何辦案？完全不可能，尤其現在詐騙量刑太輕，騙了幾十億元可能只關3年以下，尤其很多車手一抓馬上交保，上游追不上去，警察所有辛苦都化為烏有，所以他提出，要打詐應該先有重刑，產生嚇阻作用，騙越多關越久，犯罪所得超過定額，個人或組織都加重刑責二分之一，本刑還可以再往上調整。

