全教總要求朝野全面停止錯誤雙語政策

全教總記者會。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月7日電（記者 俞敦平）台灣的雙語政策引發了教育界和社會的強烈反彈，教師工會總聚合會（NFTU）（下稱全教總）7日上午於台大校友會館召開＂請問“總統”之三要求朝野嚴肅面對錯誤的雙語政策記者會＂，要求三位2024年大選候選人對雙語政策的看法和態度。他們指出三位候選人的回應都令人失望，顯示了他們對台灣教育的無知和不負責任。他們呼籲朝野政黨停止這個錯誤的政策，讓台灣的教育回歸正常。



教師工會總聚合會（NFTU）是台灣最大的教師工會，代表了數萬名教師的聲音和權益。全教總一直堅決反對雙語政策，並在7日召開了“請問“總統”之三 －要求朝野嚴肅面對錯誤的雙語政策記者會”的活動，針對三位大選候選人的雙語政策回應進行評析和批判。全教總的主張是，雙語政策應該立即停止，並進行全面的檢討，讓英語教學回歸英語課程，確保學生的受教權和台灣的教育品質。



全教總指出，賴清德的雙語政策，表示會尊重教育現場的意見和專業，並擬定適合台灣的雙語教學計劃。他也承認有些問題需要改善，例如重英語輕學科的現象。但全教總理事長侯俊良批評賴清德是錯誤雙語政策的推手，並質疑他在台南的雙語城市願景能否實現。侯俊良呼籲賴清德應該勇於認錯，並停止錯誤雙語政策。



全教總指出，侯友宜則是批評雙語政策的荒謬，主張回歸到課綱中的英語教學，並改善英語教學品質和學科學習成效。他正面回應了雙語政策的問題，但全教總質疑他的一致性，指出他在新北市也推動了類似的雙語教學，甚至出現了雙語教師的錄取標準低於一般教師的情況。侯友宜如果真要徹底檢討，應該從自己的市政做起，停止錯誤政策。

