批蔡路線行不通！侯友宜：親美和中很務實

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月7日電（記者 楊騰凱）針對兩岸議題，中國國民黨2024候選人侯友宜7日表示，蔡政府的兩岸外交路線完全失敗，打破了台海平衡的現狀滑向兵凶戰危，連帶影響台灣的經濟，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）都沒有台灣的份，使人民內心恐懼。他認為，與大陸應該好好溝通、增進理解，台灣安全不能寄託在美國的承諾。



侯友宜、國民黨2024副手候選人趙少康今日聯手召開“火網打詐，重刑轟詐，侯友宜打詐政見”記者會，並於會後接受媒體提問。



前聯電董事長曹興誠說中國因為經濟因素，暫時沒有攻台計劃，所以侯提出縮短兵役，開放中國學生來，是跟中國裡應外合，怎麼看這個狀況？



侯友宜表示，他是台灣土雞，在台灣長大，他對兩岸政策或面對國際的民主自由國家，從頭到尾立場都很堅定，就是堅持民主自由。按照“中華民國”的“憲法”，“中華民國”是一個“主權獨立的國家”，不是講台灣。他很清楚反對一國兩制也反對“台獨”，一切按照“中華民國憲法”、“兩岸人民關係條例”。



侯友宜表示，一定要先加強自我防衛提升“國防”軍備，我們要有自己的本事，這才是最重要。第二個，一定不要像民進黨都不對話、不溝通，甚至挑釁，這是兩岸很重要的關鍵。民進黨現在的狀況是打破台海均衡平衡現狀，慢慢滑向衝突甚至兵凶戰危，讓人民內心恐懼。

