柯P提君悅會談滿肚火　批藍搞鬧劇故意破局

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月7日電（記者 鄭羿菲）針對與鴻海創辦人郭台銘的合作，台灣民眾黨2024候選人柯文哲7日表示，現階段從政策合作開始，雙方幕僚都有在聯絡。柯文哲也再度不滿地提及君悅會談，他跟郭原本期望塑造在野整合團結的形象，但藍營擺明就是來破局的，哪是來合作的？是一場太有心機的鬧劇，國民黨2024候選人侯友宜還唸簡訊，這都不是有身份的人會做的事。



至於柯文哲昨天接受媒體專訪，談及自己替藍營小雞錄製競選影片，但藍營還存在“禁柯令”，會有模糊空間嗎？柯文哲笑說，選舉還有37天，放心好了，最後3天就會冒出來，一般選舉需要加持的，現在還不會拿出來，最後3天才會出現。



柯文哲7日上午召開農業政策記者會，會後接受媒體訪問表示，他與郭台銘現階段從政策合作開始，兩邊幕僚都有在聯絡。郭的財經智庫還是很不錯，很多財經方面的政策我們都會拿來參考，甚至直接套用也不會差太多。



媒體也追問柯文哲專訪時談及藍白破局的過程沒有做好，侯友宜唸簡訊是沒做好的動作嗎？柯文哲說，無論是他或郭台銘，本來期望的是想塑造在野整合團結的形象，若是如此今天大選已經結束了，在野大整合大家和和氣氣。我們比較吃虧的是，醫生都會把別人當成好人，但在政治上最吃虧的是不會曉得別人要來“欉康（閩南語，陷害）”。



柯文哲說，坦白講，君悅會談那一局，講公開透明應該是讓民眾知道藍白郭有見面、談完後再出來跟媒體宣布，哪有一來就在30支攝影機、百位媒體記者前面就上擂台，擺明就是要來破局的，哪是來合作？那就是鬧劇一場，而且是太有心機的鬧劇，還要唸別人的簡訊，這都不是正常國家有身份的人會做的事。