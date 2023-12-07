民進黨談反賄　稱低價赴陸旅遊涉反滲透法

民進黨2024“立委”候選人陣營召開反賄選記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月7日電（記者 黃筱筠）民進黨今天召開反賄選記者會，爭取連任台中市“立委”的林靜儀表示，她的對手國民黨“立委”候選人顏寬恒，同時擁有在地龐大家族勢力，以及地方宮廟宗教勢力等，為求勝選不擇手段，屢屢傳出賄選及恐嚇事宜，她舉例說，有支持者接到電話，一聽到支持林靜儀，對方會說“你不怕嗎？”



律師黃帝穎表示，除了傳統賄選外今年更特別的是境外賄選。昨日高雄橋頭地檢署發動聲押，透過台灣新住民關懷相關組織，來招待團員赴中旅遊，或是以低廉價格便可出團旅遊，皆為檢調目前所在調查的，其中聲押內容也包括反滲透法。



他指出，高雄橋頭地檢署的聲押新聞內容也具體指出，有關賄選所支持的特定對象，包括主張兩岸一家親、促統等言論，格局從地方選舉到“總統”位階都有，需要特別關注。此外，台北市在北檢也有在分案調查中，而檢察署於查察賄選所發覺的境外資金干預、招待旅遊等也都陸續破獲，並發動搜索與聲押。



賴清德、蕭美琴競選總部今天由總幹事潘孟安、發言人陳世凱、賴清德後援會執行長律師林俊宏、律師黃帝穎、“立委”陳秀寳、林靜儀、“立委”候選人吳崢、不分區“立委”候選人郭昱晴共同召開“2024“總統”暨“立委”選舉反賄選”記者會。



吳崢表示，民進黨成立反賄選大隊的初衷，是希望不分黨派、選區之候選人，可以公開透明地將自己交由選民檢驗，透由民主機制，不受到任何外力的介入。



吳崢也以自己選區為例指出，他的對手是地方政治世家，其父親、母親在過去歷次選舉中，都曾傳出賄選疑雲，導致中和長期成為“賄選重災區”。此次選舉，他的對手也已經開始散布選舉黑函，地方也傳出各地樁腳、里民開始協助中和張家進行買票賄選等傳聞。

