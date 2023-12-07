藍委批蔡政府　選前審最低工資法是選舉操作

國民黨團召開“延宕七年 《最低工資法》快三讀吧！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月7日電（記者 俞敦平）中國國民黨團7日上午於“立院”召開“延宕七年 《最低工資法》快三讀吧！”記者會，批評最低工資法是一項關係到勞工、青年和其他低收入族群權益的重要法案，但在民進黨執政的七年多時間裡，卻一直沒有將其送到“立法院”審議，直到2023年12月，才在大選前夕，匆匆提出草案。



國民黨團7日上午於“立院”召開“延宕七年 《最低工資法》快三讀吧！”記者會，國民黨“立委”賴士葆和李德維出席。



賴士葆痛批民進黨政府對最低工資法的態度是虛偽和選舉操作。他指出，國民黨團早在2021年10月就提出了時任“立委”的台北市長蔣萬安的版本，要求最低工資要隨著物價調整而調整，並有一定的基礎，但民進黨卻一直抗議和否決，直到今年10月，“行政院”才提出了一個假裝要排的版本，最後又被否決，顯示出朝野沒有共識。



賴士葆認為，民進黨不願意通過最低工資法，是因為他們想要掌握勞工的工資條件，在那裡玩弄，直到發現選票重要，勞工的票快要跑掉了，民進黨2024大選候選人賴清德才出來講話，說要最低工資法入法，民進黨才馬上排案，這樣的做法，將最低工資法變成了賴清德的政治肉票，讓勞工感到悲哀。



賴士葆也提供了數據，來說明台灣的勞工狀況有多麼不堪，他說，台灣的勞工平均工資是5.2萬（新台幣）左右，但有68%的勞工拿不到平均工資，而蔡英文在2016年大選時，曾經承諾要將最低工資提高到3萬，但到現在也只不過2萬6千4，調了7年也調不到3萬，這是因為屈服於資方的壓力。



賴士葆還指出，台灣的勞工薪資佔GDP的比例，是往下降的，現在衹有43%，遠低於歐盟和美國的超過5成，而台灣的基本工資，也比日本、韓國、法國、英國和德國都低很多，台灣的勞工工時，卻是全世界第四高，超過2000小時，台灣是一個血汗之島，台灣的勞工的薪資條件，跟日本、韓國都不能比。

