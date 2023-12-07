柯文哲推五大農業政策　批民進黨只會大撒幣

民眾黨2024候選人柯文哲召開農業政策記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月7日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲7日推出五大農業政策綱領，猛批民進黨只會大撒幣、不顧產業結構升級、進口雞蛋放到過期，還要浪費公帑銷毀。柯文哲也批判民進黨政府農地胡亂種電急的政策，影響台灣糧食自主的“國安”問題，柯指出，日本發展光電要求維持8成農業產值，台灣太陽光電板卻密密麻麻，一蓋下去寸草不生，應該檢討！



長榮大學土地開發與管理系榮譽講座教授蔡光榮笑說，過去他在台北縣（新北市未升格前）任農業局長，是親藍營的，很多朋友最近問他為何來挺柯文哲，他自己的解讀是“過去是藍非綠，現在來漂白”，不投藍、不投綠，就是來投柯。蔡光榮一席話也讓坐在一旁的柯文哲笑得合不攏嘴，連連點頭稱是。蔡也說，柯提出的農業政策訴求有說法、主張、作法，他提醒為政者要瞭解農民除了勞作辛苦，靠天吃飯，養家生活難。



柯文哲7日上午召開農業政策記者會，提出戰略農業、智慧農業、品牌農業、創生農村與農電共享等5大政策，出席者包括長榮大學土地開發與管理系榮譽講座教授蔡光榮、台灣農酪產業永續發展協會研究員陳文嫻、豐樂牧場長黃長禎、柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、策略長莊錦華。



柯文哲先指出當前台灣農業問題，包含農地小而分散、平均耕作面積僅0.7公頃，不利品牌發展、消費市場淺碟化，未有計劃生產，一窩蜂搶種，造成“菜金菜土”，產銷失調、水利會收歸公有後功能不彰、民進黨粗暴對待農地、胡亂種電，破壞生態、台灣糧食相當大比率進口，影響“國家安全”。



柯文哲表示，目前農作者很多是65歲以上，農業戶靠農作收入僅占25%，絕大多數需要打零工或有副業才能維持生計。先前缺蛋，是因民進黨政府沒有大量輔導雞農改建現代化的密封雞舍，禽流感後一發不可收拾，最後只能大撒幣補貼。另外，蔡政府宣誓要發展外銷到中國大陸以外的市場，但也沒有明顯成績。

