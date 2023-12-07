徐巧芯：賴清德“台獨”主張太極端　美不信任

國民黨“立委”候選人徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月7日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立委”候選人徐巧芯6日踢爆民進黨政府內部文件，抨擊前駐美代表蕭美琴對美方卑躬屈膝，還無法替台灣加入印太經濟架構（IPEF），引起民進黨大動作反擊，痛批洩密。徐巧芯7日向中評社表示，民進黨上下恰恰證實此是為真，她洩漏最大的機密是民進黨對美工作的失敗與無能。另外，美國也感受到民進黨候選人賴清德的“台獨”主張太極端，不相信賴能維持現狀。



美國智庫“戰略與國際研究中心”亞洲高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）日前呼籲，若賴清德當選，應考慮重新審視2014年提出的凍結“台獨黨綱”提案，讓維持現狀的承諾賦予更多分量和可信度。



徐巧芯說，足見美方在防範“台獨”金孫賴清德。賴清德與蔡英文在民進黨內的光譜是極度的兩端，蔡英文曾自稱是讀中國書長大的中國人，也在國民黨執政時期擔任過陸委會主委。反觀賴清德棄醫從政就是為了“台獨”，賴執政對兩岸的風險將會極具提升，美國有感受到，所以認為賴最好的宣示不是維持現狀，應該是凍結民進黨的“台獨黨綱”。美方目前對賴清德的維持現狀說法是不相信、不埋單的。



徐巧芯昨日揭露，“行政院”政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）雙邊視訊的談話要點。文件指出，美方當時未正面回答是否邀請台灣加入IPEF，台灣方面則表示台灣內部將認為開放萊豬與福食（核食）付出政治代價仍無法獲邀，顯示美國不支持台灣加入區域經濟整合。賴清德競選總部今日開記者會批徐巧芯洩漏機密。

