賴清德稱服貿削價台便當　徐巧芯：開心啊！

國民黨“立委”候選人、台北市議員徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月7日電（記者 張穎齊）民進黨2024候選人賴清德5日赴竹東造勢涉嫌發放100元新台幣便當，還稱若中國人靠服貿湧入台灣，就可能以80元或更低價錢削價與台灣店家競爭。中國國民黨“立委”候選人徐巧芯7日受訪笑說，做為一般民眾，她若在台下聽到賴清德講便當變成80元不是應該開心嗎？賴清德講這話是否腦袋不清楚？論述邏輯有問題？隨著物價飛漲，便當店提高售價，可以降價，那大家會很開心。



徐巧芯7日中午在台北市議會受訪。徐巧芯提到，她昨日已正式向“法務部調查局”檢舉賴清德便當涉賄，這就要考驗檢調人員的數學了。她被指控發送20元的壽麵是涉賄，那20元是否大於100元？檢調搶著辦國民黨，卻不辦民進黨發便當。賴居然還大喊問台下觀眾，市售便當現在多少錢？檢調難道認為這是正常飲宴沒問題？大小眼？



徐巧芯說，檢調可以對20元壽麵展開夜間搜索，一大早把民眾帶去偵訊。但賴清德卻可以明目張膽發便當，很離譜，就看“法務部”是否有雙重標準。另外她接到網友說她的對手、民進黨“立委”候選人許淑華有贈送大禮包，已向相關單位檢舉。豈料這名網友收到的回信，竟是要到場做筆錄、留檔。這非常誇張，是要查民眾水表？



徐巧芯嘲諷，國民黨“立委”候選人游淑慧分享對手、民進黨“立委”候選人王世堅送27元啤酒不是賄選，她的20元壽麵卻是賄選，這真的要考檢調的標準。還是民進黨王世堅送的啤酒外包裝是綠色的，所以就是可被原諒的顏色？那她可要好好做一下筆記。