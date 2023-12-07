台中藍白選將合體打綠　控民進黨行政不中立

台中藍白“立委”選將羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、林家興、蔡壁如聯合召開記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月7日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市“立委”候選人羅廷瑋遭民進黨指控，日前辦藝文活動，卻在校園發送宣傳貼紙，質疑政治入侵校園。羅廷瑋今天聯合國民黨“立委”選將廖偉翔、黃健豪、林家興與民眾黨“立委”候選人蔡壁如召開記者會反擊，列舉綠營選將江肇國、張廖萬堅、蔡其昌等人類似事證，抨擊民進黨才是政治入侵校園，行政不中立，簡直“綠能，你不能”雙重標準！



羅廷瑋2日晚間在市民廣場舉辦劇團演出活動，國民黨市長盧秀燕當晚也站上舞台發言，事前還與參選人合體拍攝影片宣傳。有國小學生家長向民進黨指控，家庭聯絡簿竟然出現該活動的宣傳貼紙，民進黨“立委”候選人江肇國質疑國民黨政治力入侵校園，市府行政不中立。



台中藍白“立委”選將羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、林家興、蔡壁如7日聯合召開記者會，針對民進黨的指控回擊。羅廷瑋表示，他舉辦親子藝文活動一切都遵循規範辦理，在校園發送的貼紙只是單純告知活動訊息，並沒有特定候選人的訊息或文字，並未涉及違反行政中立，反而他的對手江肇國在公家機關福田水資源中心舉辦藝文活動，公然在DM和舞台都打上名字與頭像，才是真正涉違反行政中立！

