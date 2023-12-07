藍選將魯明哲憶父823砲戰血淚兩岸要和平

魯明哲16歲念軍校。（照片：魯明哲競選總部提供） 中評社桃園12月7日電（記者 盧誠輝）中國國民黨桃園市第三選區（中壢區）“立委”候選人魯明哲拼連任，他今天發布競選影片，回憶與中壢結緣的經過，竟是年少輕狂，被父親責罵後離家出走，走頭無路選擇到中壢唸軍校。魯走回父親從軍的老路，才體會到父親的用心良苦，也才理解父親經歷戰爭的無情與殘酷，父子間的隔閡衝突才逐漸破冰。魯強調，這次爭取“立委”連任，除了想持續建設中壢外，也希望能繼續為兩岸和平做努力，不讓年輕人再經歷父親曾走過的戰爭陰影。



魯明哲的的父親魯鳳三曾是金門砲兵營中校營長，1958年金門發生震驚中外的八二三砲戰，魯父第一時間下令反擊，成功守住金門最前線獲表揚，魯父體驗過戰爭的無情與殘酷，希望兒子能好好念書，因此從小就對兒子管教甚嚴。



魯明哲今日上午在桃園市中壢區中豐路的競選總部舉辦競選影片首播記者會，包括國民黨桃園市長張善政與國民黨桃園市議員梁為超、葉明月、吳嘉和等人都到場站台。



魯明哲表示，父親是八二三砲戰時金門最前線的砲兵營長，當天砲彈如雨下，整個金門通訊幾乎中斷，父親研判大陸有登陸的打算，若再不回擊，台灣恐怕會保不住，當時雖未等到上級的回擊命令，但仍在第一時間逕自下令反擊1400多發砲彈，才讓戰事趨緩下來，也因此獲得“國軍”英雄的表揚。



在八二三砲戰5年後才出生的魯明哲，不懂父親走過戰爭的殘酷與可怕，從小貪玩的他，國中畢業後原本考上台北市的公立高中，但卻因成績不佳，經常被父親責罵，一次父子衝突中，魯父甚至還對他嗆聲說：“如果不想念書，你就滾出家門。”



魯明哲當時委屈認為：“為何不管我做什麼? 父親都不滿意，就只會罵我？”因此負氣離家出走，但當時才16歲的他，找不到理想的工作，後來走投無路，但又因年輕氣盛不願在父親面前先低頭，所以最後才選擇進入有吃有住的軍校念書。

