接連輔選許淑華、吳崢　賴清德：栽培好人才

民進黨2024大選候選人賴清德與新北市選將吳崢(左三)，聯合造勢爭取選票。(照:民進黨提供) 中評社台北12月7日電／民進黨主席、2024大選候選人賴清德天上午輔選行程滿檔，接連前往松山慈惠堂、中崙慈賢宮與南山福德宮參香祈福。賴清德表示，許淑華在議會專業問政、長期深耕基層，未來進入“國會”定能成為傑出的“立委”；吳崢從大學起就與一群青年共同為台灣擋下服貿協議，現在更懷抱為中和打拚的決心，希望鄉親能大力支持許淑華與吳崢，讓他們順利為大家服務。



賴清德在松山慈惠堂堂主郭葉子、執行長李瑞彬、中崙慈賢宮主委紀朝鴻、總幹事林光榮、南山福德宮副主委游文煌、呂傳文、呂坤木、“行政院”政務顧問游世全、張瑞山、“立法委員”江永昌、“立委”候選人許淑華、吳崢、台北市議員張文潔、洪健益、許家蓓、新北市議員張維倩、張嘉玲、前議員林秀惠、台北市黨部主委張茂楠與多位地方黨公職的陪同下，接連前往松山慈惠堂、中崙慈賢宮與南山福德宮參香，並與廟方幹部及在地鄉親合影留念。



中崙慈賢宮特別準備蒜預祝賴清德“凍蒜”，南山福德宮也致贈文山包種茶禮盒，祝福賴清德“包中”高票當選，現場更擠滿眾多支持者想要與賴清德見面合影，現場氣氛熱烈。



賴清德致詞表示，許淑華性格勇敢堅強，國中一畢業就從基隆暖暖來到台北求學打拚，期間半工半讀、申請助學貸款，現在已經取得博士學位，一路奮發向上的精神值得敬佩。賴清德也強調，許淑華在議會專業問政，平時深耕基層，17年來服務案件超過7萬件，更前進菜市場舉辦超過1500場的免費法律諮詢服務，如此用心服務鄉親的議員十分少見。



賴清德說，11月初信義區發生火災，造成一死一傷，嚴重影響三個家庭，其中有一名受災戶是中低收入戶，父親因全身燒燙傷送入加護病房，家中最小的孩子僅2個月大，許淑華一得知受災戶困境，不僅馬上自掏腰包協助、安排中繼住宅，更請企業界朋友幫忙，幫助他們度過難關。賴清德表示，許淑華如此溫暖，未來進入“國會”一定能成為傑出的“立法委員”，敬請鄉親大力支持，讓許淑華站在第一線與大家並肩前行。

